Córdoba celebra una nueva edición de 'Las que cuentan la ciencia'

Una veintena de divulgadoras ha participado en la novena edición de Las que cuentan la ciencia, un evento organizado por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Córdoba para visibilizar el papel de las mujeres científicas y promover la cultura científica entre la ciudadanía y que, este año, cuenta con el patrocinio del Instituto de la Mujeres, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad.

Con el título Tiempo al tiempo, el espectáculo ha servido para que las participantes aborden la idea de tiempo desde diversas perspectivas y para comprender que este concepto va más allá del calendario o del clima. Así, las divulgadoras han explicado qué ocurre en los ojos a lo largo de un día y cómo mantenerlos jóvenes, han explorado cómo cambian las eras geológicas o cuáles son las estrategias cinematográficas para contar el tiempo, han afrontado bulos de todos los tiempos y han profundizado en algoritmos y estadísticas. Todo ello de la mano de Boticaria García, Conchi Lillo, Teresa Valdés Solís, Anna Freixas, Blanca Martínez, Anabel Forte, Gabriela Jorquera, Raquel Sastre, Lorena Sánchez, Isabel Ilzarbe, Rocío Benavente, Susana Escudero, Gemma del Caño, Laura Morán y Clara Grima.

Junto a ellas, las investigadoras de la Universidad de Córdoba Marian Medina, Elena Calvo y Cristina Gámez han hablado sobre Prehistoria, cómo se puede abordar el tiempo en el cine y o cómo le ponemos nombre a las épocas en las que vivimos.

Celebrado de manera excepcional en el Rectorado de la UCO debido a las inclemencias meteorológicas de principio de febrero, Las que cuentan la ciencia ha llenado en sus dos sesiones el Salón de Actos de la institución. "Esta novena edición de evidencia la consolidación del evento en la agenda cultural cordobesa, al tiempo que la respuesta de la ciudadanía revela el evidente interés social por el conocimiento" ha afirmado María José Polo, vicerrectora de Política Científica de la UCO.

Además, el evento ha destacado la importancia de la colaboración de las instituciones. "La curiosidad y el deseo de conocimiento de jóvenes y niñas es un hecho innegable si queremos de verdad prestarle la atención que merecen. Las administraciones públicas y las instituciones tenemos que generar las condiciones para que ese deseo pueda realizarse y para que los avances científicos y tecnológicos estén al servicio de sociedades democráticas y sostenibles, y también más protegidas frente a los bulos y la desinformación", ha afirmado Ana Varela, subdirectora General de Programas del Instituto de las Mujeres.

Presentado por Natalia Ruiz Zelmanovitch y con guion de la cómica Raquel Sastre, el espectáculo ha contado con la participación del equipo designado del Área de Inclusión integrado por Rosario Luna e Inmaculada Sánchez. Además, Las que cuentan la ciencia está apoyado por la Unidad de Igualdad de la UCO, así como por Fundación Maldita y The Conversation.

Las que cuentan la ciencia se celebra bajo el paraguas de los vicerrectorados de Política Científica y el de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la UCO, y forma parte del conjunto de acciones diseñadas por la UCCi para visibilizar el papel de las mujeres en ciencia, acompañadas de las acciones con las que se celebra el Día de la Mujer y la Niña en ciencia - 11 de febrero. Es una acción del XII Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de Córdoba, diseñado por su Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, aprobado por Consejo de Gobierno y cofinanciado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.