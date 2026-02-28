Sucesos
Un coche incendiado en la CO-3408 de Córdoba genera retenciones y corta el tráfico en dirección a Los Villares
El suceso ha movilizado a los servicios de emergencia, que confirman que no hay heridos ni atrapados
Un incendio en un vehículo ocurrido en la carretera CO-3408 de Córdoba, en dirección a Los Villares, a la altura del kilómetro 6, está generando grandes retenciones en la vía. El coche afectado ha quedado completamente calcinado, pero no se registran personas atrapadas ni heridas, según los datos proporcionados por el servicio de emergencias 112, que recibió el primer aviso alrededor de las 10.30 horas de este sábado.
La Guardia Civil, la Policía Local y los bomberos se han desplazado al lugar para gestionar la emergencia, cortando temporalmente el tráfico en la zona. Además, se ha notificado al servicio de mantenimiento para proceder a la limpieza de la calzada, que resultó afectada por el incidente.
El centro de visitantes de Los Villares sha servido como uno de los puntos de referencia para los testigos que informaron al 112, confirmando que no hubo víctimas ni personas atrapadas en el vehículo incendiado.
