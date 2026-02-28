El Círculo de la Amistad de Córdoba celebra su Día del Socio por primera vez en dos sedes simultáneamente

El Real Círculo de la Amistad de Córdoba ha celebrado hoy su Día del Socio con una singularidad histórica: por primera vez, la jornada tiene lugar de manera simultánea en su sede tradicional de la calle Alfonso XIII y en su nueva instalación en la zona de El Brillante, que abrirá oficialmente en los próximos días.

La celebración supone un paso simbólico en la nueva etapa que vive la entidad, al integrar ambos espacios en una misma programación festiva pensada para reforzar la hermandad y la convivencia entre los socios, según ha asegurado la vocal de Casa y Actividades del Real Círculo de la Amistad, María Eugenia Bajo.

El eje central de la jornada es un almuerzo de hermandad con detalles especiales para los socios, acompañado de aperitivos y postres. La música en directo pone ambiente a una cita concebida para compartir y fortalecer la vida social del Círculo. Además, se han organizado actividades infantiles específicas, favoreciendo la participación de las familias y consolidando el carácter intergeneracional de la institución.

A.J.González Córdoba Apertura de El Bosque de el Círculo de la Amistad día del socio / A.J. González

Apertura oficial de la segunda sede

Aunque hoy ambas sedes acogen la celebración del Día del Socio, la apertura formal y regular de la segunda sede está prevista para los próximos días, previsiblemente para el fin de semana del día 13 de marzo. A partir de entonces, el nuevo espacio comenzará a funcionar plenamente como complemento estable de la casa central.

A diferencia del carácter más histórico y urbano de la casa central, esta instalación apuesta por zonas ajardinadas, terrazas y ambientes exteriores. El enclave, ubicado en el restaurante El Bosque, se estructura en tres áreas diferenciadas pero complementarias. En la planta superior se situará la zona de restauración, con un salón amplio destinado a comidas y encuentros sociales. La planta baja albergará una sala polivalente preparada para eventos culturales, celebraciones privadas y actividades organizadas por la entidad. A ello se suma una amplia zona exterior bajo pérgola, concebida para actos al aire libre, conciertos, reuniones informales o encuentros familiares.

Uno de los elementos diferenciales será la incorporación de un espacio pensado para el público infantil, una prestación que hasta ahora no existía como tal en la sede histórica.

Con esta doble celebración y la inminente puesta en marcha definitiva de su nueva instalación, el Real Círculo de la Amistad inicia una etapa de ampliación que mantiene intacto su espíritu fundacional, adaptándolo a nuevas formas de convivencia y participación.