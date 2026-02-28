El caballo toma las calles de Córdoba en un Día de Andalucía lleno de tradición y color

Decenas de caballos y enganches han llenado las calles de la ciudad de color, tradición y cultura con la marcha hípica Córdoba a Caballo, una cita que alcanza su 18ª edición y que se ha convertido en una de las actividades más emblemáticas del calendario local con motivo del Día de Andalucía.

El entorno de la avenida del Alcázar se ha llenado de ambiente, con numerosos cordobeses y visitantes acercándose para contemplar de cerca a jinetes, amazonas y cocheros preparando sus monturas y carruajes antes de la salida oficial, que se ha dado sobre las 12.30 horas. La expectación ha sido alta y el ambiente festivo se ha hecho notar antes de la salida.

Familias, aficionados al mundo del caballo y turistas se agolpan en aceras y plazas para contemplar el paso de los carruajes y las monturas. Los participantes recorren algunas de las principales vías de la ciudad. El itinerario incluye el Paseo de la Ribera, la avenida del Corregidor, Vallellano, la avenida del Aeropuerto, Gran Vía Parque, Medina Azahara y República Argentina, para continuar por el Paseo de la Victoria, Ronda de los Tejares, Colón, Ollerías y el Marrubial. El regreso se realiza por el Arco del Puente y el Puente Romano, ofreciendo una de las imágenes más vistosas del recorrido, con los enganches y caballos avanzando junto al río Guadalquivir en un entorno patrimonial único.

La marcha hípica por el Día de Andalucía reúne a familias y visitantes en las calles / A. J. González

Antes de iniciar el recorrido, se ha celebrado un breve acto institucional en la huerta de las Caballerizas Reales, en el que se ha rendido homenaje a Pedro Mata Alcántara por sus más de 40 años dedicados al mundo del caballo. Durante la apertura del acto, el presidente de Córdoba Ecuestre, Rafael Blanco, ha destacado la importancia de la cultura del caballo como parte esencial de la identidad cordobesa, agradeciendo especialmente la participación de aficionados llegados desde distintos puntos de España. También ha expresado su reconocimiento al Ayuntamiento de Córdoba por su respaldo institucional, así como a la Policía Local —y en particular a su escuadrón a caballo—, cuya labor permite el desarrollo de la marcha con normalidad y seguridad.

Por su parte, el concejal de Festejos, Julián Urbano, ha subrayado "el orgullo que supone para la ciudad contar con una entidad como Córdoba Ecuestre", impulsora de esta iniciativa año tras año. En un tono cercano y distendido, ha celebrado que la jornada estuviera acompañada por el sol tras varios días de lluvias, lo que ha permitido disfrutar plenamente del desfile por "la ciudad más bonita del mundo".

Homenaje a una vida dedicada al enganche

Uno de los momentos más emotivos ha sido el homenaje a Pedro Mata Alcántara, referente del mundo del enganche y figura clave en la historia ecuestre cordobesa. Enrique Lovera, responsable de Yeguada Lovera, ha sido el encargado de glosar su trayectoria, destacando no solo sus logros deportivos, sino también "su dedicación absoluta al mundo del caballo". Mata inició su andadura en 1975, con apenas 14 años, cuando comenzó a formarse en la yeguada familiar bajo la guía de su padre, Rafael Mata. Aquella experiencia marcaría el inicio de una vocación que se convertiría en una vida entera dedicada al caballo.

A lo largo de su carrera, Pedro Mata cosechó importantes éxitos en campeonatos de España y Andalucía, con un palmarés que incluye dos medallas de oro, dos de plata y dos de bronce por equipos, además de un primer puesto nacional en Pineda. Compitió junto a destacadas figuras del panorama ecuestre nacional y llegó a prepararse para representar a España en un Campeonato del Mundo.

Marcha hípica de este 28F. / AJ González

Como mayoral, desempeñó durante décadas un papel fundamental en el desarrollo de la yeguada, formando caballos que brillaron en morfología, doma clásica y enganche. En los últimos años, continuó participando en exhibiciones de carruajes clásicos, manteniendo viva la tradición con la misma pasión de siempre.

El homenaje concluyó con palabras de agradecimiento del propio Pedro Mata, quien expresó su gratitud a Córdoba Ecuestre, al Ayuntamiento y a todos los participantes por el reconocimiento recibido en un día tan señalado.

La jornada finalizó con la interpretación del himno de Andalucía y la posterior salida de la marcha ecuestre por las calles de Córdoba, en una celebración que volvió a poner de manifiesto la profunda vinculación de la ciudad con el mundo del caballo.