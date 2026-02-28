Adamuz recibe hoy la Medalla de Andalucía por su trabajo y solidaridad durante el accidente ferroviario

El pueblo de Adamuz y todos sus vecinos tendrán hoy un lugar destacado en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, donde se llevará a cabo la celebración del Día de Andalucía y la entrega de las Medallas de Andalucía y los reconocimientos de Hijos Predilectos. La Medalla de Andalucía concedida por el Gobierno autonómico a Adamuz fue la primera en conocerse, después de que numerosas administraciones e instituciones pidieran este reconocimiento al municipio cordobés por el trabajo y la solidaridad demostrados durante el trágico accidente ferroviario del pasado 18 de enero, que se cobró 46 vidas y dejó más de un centenar de heridos.

La Medalla de Andalucía a Adamuz será, sin duda, uno de los momentos más destacados de una cita donde toda una comunidad reconocerá a los vecinos y vecinas de la localidad, que en la misma noche de aquel fatídico domingo no dudaron ni un segundo en acudir a ayudar a las víctimas. Lo hicieron bajando hasta el lugar del siniestro, acudiendo a la caseta municipal para ver qué se necesitaba u ofreciendo sus propias casas a quienes las necesitaran.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno. / Manuel Murillo

Como ya señalara el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, cuando se dio a conocer este reconocimiento, "todo el pueblo de Adamuz dio una lección de coraje, entrega y compromiso social para rescatar heridos, poner mantas, ofrecer sus casas y, sobre todo, dar aliento a personas conmocionadas que encontraron aquí cariño y un hombro donde apoyarse". También reseñó este comportamiento ejemplar el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, que apostilló que esta Medalla "no es un gesto simbólico, sino un acto de justicia ante el ejemplo que nos ofrecieron a todos".

Otro trocito de Córdoba presente en la gala

Además de Adamuz, otro trocito de Córdoba estará presente en esta gala. Será la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del hospital Reina Sofía, que junto al resto de unidades de hospitales andaluces recoger la Medalla de Andalucía de la Investigación, la ciencia y la salud.

Resto de Medallas e Hijos Predilectos

Este año, los títulos de Hijos Predilectos han sido para el cantante Manuel Carrasco y la directora y actriz Paz Vega. La Medalla Manuel Clavero Arévalo ha sido para el Museo de la Autonomía de Andalucía. En la categoría de Humanidades y Letras, se distingue a la periodista Sandra Golpe y al catedrático y director de bioseguridad de Google, Bernardo Quintero.

Paz Vega, Hija Predilecta de Andalucía 2026. / A. J. GONZÁLEZ

La Medalla de Andalucía de las Artes es para Cantores de Híspalis y en Cultura y Patrimonio se reconoce el trabajo de Morante de la Puebla y Ana Mena. La Medalla de Andalucía del Deporte es para la futbolista Olga Carmona y la karateca María Torres y la de Economía y Empresa para Raúl Berdonés (fundador y presidente de Grupo Secuoya) y Ana Requena (CEO de Randstad).

Noticias relacionadas

En Investigación, Ciencia y Salud, además de las unidades ya nombradas, se reconoce también a la informática Rosa María Rodríguez; en Proyección de Andalucía se premia a la modelo y presentadora Eva González y al CEO de Ingka Group, Juvencio Maeztu. Por último, la Medalla de Andalucía al Mérito Medioambiental es para el fundador de Iberhanse Corporate, Luis Bolaños.