Abre en Córdoba un nuevo paraíso para los celíacos: una panadería una carta íntegra con productos sin gluten

Córdoba suma a su oferta gastronómica un nuevo paraíso para las personas celíacas o que, por diversos motivos, no pueden comer alimentos con gluten. Un establecimiento especializado únicamente en productos sin gluten que viene a ser una alternativa para los desayunos, meriendas y brunch de este colectivo.

La cadena de panaderías y pastelerías artesanas Sana Locura, especializada en productos 100% sin gluten, ha abierto en Córdoba su primera tienda y la décima hasta la fecha en España. Tras la apertura de otro local en Sevilla, este es el segundo local de la firma en Andalucía.

Según ha informado la propia marca, esta nueva apertura responde a la demanda creciente del colectivo celíaco en Córdoba, así como a la apuesta por "un modelo de espacio seguro e inclusivo, pensado para personas celíacas, pero también para sus familiares y amigos, donde todos pueden disfrutar del producto sin preocupaciones".

Un lugar para compartir sin riesgo

En este lugar, únicamente se sirven alimentos sin gluten. Según detallan desde Sana Locura, todos sus productos se elaboran en obradores propios exclusivos sin gluten, con el fin de eliminar "el riesgo de contaminación cruzada".

Mostrador de productos de Sana Locura. / CÓRDOBA

La oferta incluye panes artesanos, bollería, dulces, tartas y opciones saladas, diseñadas para disfrutar en compañía. En esta cafetería, a diferencia de otras, los celíacos no tendrán que atender a las opciones sin gluten, sino que podrán degustar libremente toda la carta sin quedarse con las ganas de nada. El nuevo local está situado en la calle Duque de Fernán Núñez, esquina con calle Concepción, en pleno centro de la ciudad. La tienda estará gestionada por Beatriz Moure, celíaca, cuya experiencia personal ha sido clave para traer este proyecto a la ciudad. "Las personas celíacas no comemos solas. Necesitamos lugares donde sentarnos a desayunar o merendar con tranquilidad, sin miedo y sin tener que dar explicaciones", ha precisado la responsable del establecimiento.

Sana Locura

Fundada en 2016, Sana Locura se ha consolidado como una marca de referencia en el sector sin gluten en España, apostando por la seguridad alimentaria, la calidad artesanal y la experiencia en tienda. Con esta nueva apertura, suma ya diez establecimientos en todo el territorio nacional.

La filosofía de la marca se basa en "cuidar de las personas a través de los alimentos, apostando por hacer cada vez más accesible la panadería y pastelería sin gluten a quien lo necesita", según informa su página web. Algo así como una gluten free revolution. Según apunta la cadena, este movimiento comenzó con la apuesta de "crear algo auténtico, basado en tradiciones y en el buen hacer de nuestros maestros panaderos y pasteleros".

El proyecto comenzó con algunos panes y unos cuantos dulces y tartas. "A día de hoy seguimos manteniendo la misma calidad pero aumentando nuestra oferta notablemente. Estamos orgullosos de poder decir que elaboramos más de 20 tipos de pan" así como "una amplia gama de productos de bollería, salados, los hojaldres y las deliciosas tartas de cumpleaños", detalla el establecimiento.

Oferta de productos sin gluten

Este establecimiento de suma a la oferta gastronómica cordobesa que cada incluye más opciones para las personas celíacas, con intolerancia o alergia al gluten, un colectivo creciente y con un hándicap: el 75% está sin diagnosticar, según los datos de la red Córdoba sin gluten, una plataforma de la Asociación de Celiacos de Córdoba en colaboración con el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec).

Entre otras iniciativas, esta plataforma ha creado una app para identificar los establecimientos de la ciudad que cuentan con opciones sin gluten y, por lo tanto, son aptos para las personas con Enfermedad Celíaca.

Los establecimientos con opciones sin gluten incluidas en la red Córdoba sin gluten son: