Viajar
Si vuelas a Londres desde Córdoba este 2026, ya no te bastará solo con el pasaporte
El nuevo requisito digital será obligatorio incluso para estancias cortas en la capital británica y tiene un coste
Los cordobeses que planeen viajar a Londres este 2026 deberán tener en cuenta un cambio importante: Reino Unido ha comenzado a exigir la Autorización Electrónica de Viaje (ETA) para estancias cortas, un documento digital que se vincula directamente al pasaporte.
Aunque Córdoba no cuenta con vuelos directos a Londres, la conexión desde el aeropuerto de Córdoba hasta Barcelona-El Prat permite llegar a la capital británica con una sola escala. Desde allí, los viajeros pueden acceder a prácticamente cualquier ciudad europea, así como a destinos de América, África y Asia.
Este es el precio
La Autorización Electrónica de Viaje, que tiene un coste aproximado de 18,40 euros y una validez de dos años, será obligatoria para todos los ciudadanos que necesiten visado para estancias cortas (no más de seis meses). Las aerolíneas estarán obligadas a impedir el embarque a quienes no dispongan de este documento.
El documento permite realizar viajes turísticos, visitas familiares, negocios puntuales o asistir a conferencias y eventos académicos. No obstante, no autoriza trabajar por cuenta ajena ni realizar estudios de larga duración, para lo cual seguirá siendo necesario solicitar un visado específico.
Solicitud electrónica
Su solicitud debe realizarse electrónicamente y se recomienda tramitarla con tres día laborables de antelación, como mínimo. Tiene validez de dos años o hasta que caduque el pasaporte vinculado. Quienes tengan doble nacionalidad británica, sin embargo, solo tienen que presentar un pasaporte británico válido o un certificado de derechos para viajar al Reino Unido.
Con este nuevo sistema, los cordobeses deberán planificar sus viajes con más antelación y asegurarse de tramitar esta autorización antes de emprender la ruta vía Barcelona o desde cualquier aeropuerto cercano como el de Málaga o Sevilla, para evitar sorpresas antes de volar.
- Manuel Rodríguez-Poyo, notario: «Es más barata la herencia que la donación»
- Nace en Córdoba la 'Flamenchitería': una manera diferente de comer flamenquines (en cualquier lugar)
- La Aemet avisa de la vuelta de la lluvia a Córdoba: estos son los días en que habrá que coger de nuevo el paraguas
- La estación de trenes de Córdoba bate su récord y roza los seis millones de viajeros
- El Ayuntamiento de Córdoba y AVRA negocian una solución para las casas de San Agustín
- Un local de un residencial de Arroyo del Moro en Córdoba se convertirá en 29 VPO
- El IAS-CSIC, el Ayuntamiento y Sadeco inician un estudio para frenar la expansión del avispón oriental en Córdoba
- La Junta de Andalucía anuncia en CÓRDOBA Conecta un parque de vivienda para pequeños municipios