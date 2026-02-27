Si vuelas a Londres desde Córdoba este 2026, ya no te bastará solo con el pasaporte

Los cordobeses que planeen viajar a Londres este 2026 deberán tener en cuenta un cambio importante: Reino Unido ha comenzado a exigir la Autorización Electrónica de Viaje (ETA) para estancias cortas, un documento digital que se vincula directamente al pasaporte.

Aunque Córdoba no cuenta con vuelos directos a Londres, la conexión desde el aeropuerto de Córdoba hasta Barcelona-El Prat permite llegar a la capital británica con una sola escala. Desde allí, los viajeros pueden acceder a prácticamente cualquier ciudad europea, así como a destinos de América, África y Asia.

Londres. / Istock/frankpeters

Este es el precio

La Autorización Electrónica de Viaje, que tiene un coste aproximado de 18,40 euros y una validez de dos años, será obligatoria para todos los ciudadanos que necesiten visado para estancias cortas (no más de seis meses). Las aerolíneas estarán obligadas a impedir el embarque a quienes no dispongan de este documento.

El documento permite realizar viajes turísticos, visitas familiares, negocios puntuales o asistir a conferencias y eventos académicos. No obstante, no autoriza trabajar por cuenta ajena ni realizar estudios de larga duración, para lo cual seguirá siendo necesario solicitar un visado específico.

El aeropuerto de Córdoba. / Manuel Murillo

Solicitud electrónica

Su solicitud debe realizarse electrónicamente y se recomienda tramitarla con tres día laborables de antelación, como mínimo. Tiene validez de dos años o hasta que caduque el pasaporte vinculado. Quienes tengan doble nacionalidad británica, sin embargo, solo tienen que presentar un pasaporte británico válido o un certificado de derechos para viajar al Reino Unido.

Con este nuevo sistema, los cordobeses deberán planificar sus viajes con más antelación y asegurarse de tramitar esta autorización antes de emprender la ruta vía Barcelona o desde cualquier aeropuerto cercano como el de Málaga o Sevilla, para evitar sorpresas antes de volar.