UGT y CCOO denuncian el "colapso" de Urgencias en el Hospital Reina Sofía

Los sindicatos UGT y CCOO han denunciado el "colapso" que vive el Hospital Reina Sofía de Córdoba, al que atribuyen la "falta de personal" y una "grave deficiencia en la gestión y planificación de la atención sanitaria". Aunque desde el centro aseguran que se trata de una situación "puntual" que ya está en proceso de resolución, los representantes sindicales advierten sobre la gravedad de la situación.

La sección sindical de Sanidad de UGT Servicios Públicos (UGT SP) en Córdoba ha señalado que la saturación de las plantas del hospital está generando retrasos en el ingreso de los pacientes. Según María del Carmen Heredia, secretaria provincial de Sanidad del sindicato, "pacientes a la espera de ingreso pasan más de 24 horas esperando una cama". Esta situación afecta también a la sala de observación, donde se acumulan, en su mayoría, personas mayores que deben permanecer durante horas en camillas o sillas de ruedas, retrasando su tratamiento, pruebas diagnósticas y seguimiento médico.

Heredia destacó un caso ocurrido el 25 de febrero, cuando diez pacientes quedaron pendientes de ingreso en la sala de espera de Urgencias. Este colapso genera una sobrecarga de trabajo para los profesionales, que deben atender tanto a los pacientes urgentes como a aquellos que deberían estar ingresados en planta. Además, los pacientes que no pueden ser trasladados a planta por falta de camas permanecen en observación, lo que agrava aún más la situación.

La responsable sindical también subrayó que la falta de personal está afectando a otras áreas del hospital, como la unidad de cuidados intensivos (UCI), donde algunos boxes quedan bloqueados por pacientes estabilizados que no pueden ser trasladados a planta. En este sentido, Heredia hizo un llamamiento para abrir nuevas plantas en el Hospital Provincial y aumentar el número de enfermeras y TCAEs, destacando que ya existen profesionales disponibles en la bolsa temporal del SAS.

Por su parte, el Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO también criticó la gestión de las Urgencias, señalando que varios pacientes, algunos de ellos de avanzada edad, tuvieron que esperar hasta 28 horas en camillas o en los pasillos del hospital. José Damas, secretario general de CCOO en Córdoba, destacó que muchos de estos pacientes "fueron atendidos de forma precaria, sin almohadas ni mantas, y se les ofreció comida básica como sándwiches debido a la falta de recursos en el servicio". Damas apuntó que esta situación es consecuencia directa de la falta de planificación y personal, y subrayó que el hospital debe abrir las plantas cerradas del Hospital Provincial para aliviar la presión en urgencias.

Ambos sindicatos coinciden en que la situación actual del hospital es el resultado de la "precarización de la Atención Primaria", lo que obliga a los pacientes a acudir a urgencias con patologías que podrían haberse tratado previamente. Según Damas, la falta de médicos en Atención Primaria, junto con contratos temporales y precarios para los profesionales, está contribuyendo al colapso del sistema.

En este contexto, ambos sindicatos exigen a la administración que tome medidas urgentes para mejorar la atención y los recursos en el Hospital Reina Sofía y en los centros de salud de la provincia, con el fin de garantizar una atención adecuada a los ciudadanos y evitar nuevas situaciones de saturación.

Desde el Hospital Reina Sofía, sin embargo, aseguran que el colapso responde a una situación "puntual" causada por cuatro factores: una mayor llegada de pacientes a Urgencias, pacientes con patologías crónicas que requieren ingreso, una gran actividad programada que reduce la disponibilidad de camas, y los efectos derivados de la huelga en algunos servicios. Según indican, estos factores han generado "picos puntuales" de saturación, en los que "se ha tardado más de lo habitual" en atender a los pacientes. No obstante, apuntan que "ya se ha pasado el pico" de saturación y la situación está comenzando a normalizarse.