La UCO impulsa su proyección internacional y sostenibilidad con nuevos planes estratégicos para 2026

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba ha aprobado el cuarto Plan Propio de Investigación Internacional 2026 “Rosalind Franklin”, dotado con 66.000 euros; el primer Plan de Minimización de Residuos 2026-2030 y la nueva versión del Programa DOCENTIA-Córdoba, principales acuerdos de la sesión ordinaria celebrada hoy.

Investigación

El cuarto Plan “Rosalind Franklin” consolida la estrategia de excelencia e internacionalización de la I+D+i. Mantiene cuatro modalidades que cubren todo el ciclo de los proyectos internacionales, desde nuevas solicitudes hasta el refuerzo de iniciativas concedidas.

Con financiación distribuida en ayudas a participación, coordinación, atracción de talento doctor y estancias en grupos de prestigio, el programa busca incrementar proyectos coordinados por la UCO y fortalecer su presencia en consorcios internacionales.

Campus Sostenible

El Consejo ha dado luz verde al primer Plan de Minimización de Residuos 2026-2030, que estructura la política ambiental de la UCO para los próximos cinco años bajo criterios de economía circular.

El documento contempla 28 acciones en seis ámbitos, incluyendo mejora en la gestión de residuos de laboratorio, reducción de papel, implantación de contenedores multifracción y refuerzo de compras sostenibles. También se han actualizado las condiciones del programa de préstamo “A la UCO en bici”.

Calidad

La nueva versión de Docentia-Córdoba adapta la evaluación docente a los estándares más recientes y la organiza en tres dimensiones: Planificación, Desarrollo y Resultados.

El modelo establece cuatro niveles de calificación y vincula los resultados a incentivos y planes de mejora, integrando además las exigencias de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Sus resultados servirán como indicadores institucionales para la asignación de recursos.

Personal y planificación académica

En materia de personal, se elevará al Consejo Social la asignación de 219 tramos retributivos a 176 docentes, además de aprobarse perfiles de plazas, adaptaciones contractuales y el Plan General de Formación 2026 para el PTGAS.

En el ámbito académico, se han aprobado modificaciones en los grados de Veterinaria y Medicina, ajustes en otras titulaciones y diversas medidas en posgrado y formación permanente, incluyendo cinco nuevas microcredenciales.

Cultura, becas y otros acuerdos

El Consejo ha resuelto el decimoctavo Certamen de Relato Breve sobre Vida Universitaria, aprobado las Becas Santander Excelencia 360º y acordado la adhesión de la UCO a la Spanish Open Hardware Alliance (SOHA), además de impulsar nuevas cátedras y convenios institucionales.