La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Llegamos al final de este viernes destacando la preocupación creciente en el Centro de Córdoba tras una oleada de robos: “Robaron en 45 segundos el trabajo de todo un día”, denuncian los comerciantes, que han sufrido al menos diez asaltos en apenas un mes. Además, ofrecemos la “Radiografía de una generación”, un análisis sobre cómo viven y sienten los andaluces que han crecido en el siglo XXI, sus inquietudes, aspiraciones y desafíos. Por otro lado, sobre la actualidad en Adamuz, donde José Sáez, director del Instituto de Medicina Legal de Córdoba, explica que ahora toca valorar el daño de los lesionados tras los últimos acontecimientos.
Además, también destacamos:
Córdoba ciudad
- La huelga indefinida de gruistas en Córdoba paraliza unas 60 obras
- Rabanales 21 ahora es Córdoba TechPark: el parque tecnológico afronta su crecimiento ante un presente pujante
- Córdoba ofertará 8.052 plazas de 3 años para el próximo curso escolar, 800 menos que el año pasado
- El Alcázar de Córdoba seguirá cerrado por obras y no abrirá el 28F
Sucesos
- Un rescate complicado: Guardia Civil y Policía Local evacúan a un herido en Adamuz tras una caída en un terreno escarpado
Provincia
- Rute e Iznájar recuperan el suministro de agua apta para el consumo después de tres semanas de espera
- Montilla implanta un GPS en el autobús urbano para que los ciudadanos conozcan su ubicación en tiempo real
Andalucía
- Las 11 playas andaluzas destrozadas por los temporales que trabajan contrarreloj para llegar a Semana Santa
Campo y Medio Ambiente
- Entrevista | "Con el consumo de energía, el coste de generar un litro de agua es de tres céntimos de euro"
- Por qué 50 variedades de olivo han viajado de Córdoba hasta el Ártico: "Es un hito"
Gastronomía
- Guía Diario CÓRDOBA | Los mejores productos gourmet de Córdoba
Deportes
- Manuel Rodríguez-Poyo, notario: «Es más barata la herencia que la donación»
- Nace en Córdoba la 'Flamenchitería': una manera diferente de comer flamenquines (en cualquier lugar)
- La Aemet avisa de la vuelta de la lluvia a Córdoba: estos son los días en que habrá que coger de nuevo el paraguas
- La estación de trenes de Córdoba bate su récord y roza los seis millones de viajeros
- El Ayuntamiento de Córdoba y AVRA negocian una solución para las casas de San Agustín
- Un local de un residencial de Arroyo del Moro en Córdoba se convertirá en 29 VPO
- El IAS-CSIC, el Ayuntamiento y Sadeco inician un estudio para frenar la expansión del avispón oriental en Córdoba
- Los institutos Lope de Vega, Ángel de Saavedra y Maimónides de Córdoba, ganadores del Torneo Provincial de Debate