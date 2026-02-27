Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La preocupación entre los comerciantes del Centro tras la oleada de robos centra nuestra actualidad informativa de este viernes 27 de febrero en el que también radiografiamos las generaciones andaluzas del siglo XXI y entrevistamos al director del Instituto Medicina Legal sobre el accidente de Adamuz

Emilio Ángel muestra la zona de la caja, de donde se llevaron el dinero los ladrones.

Emilio Ángel muestra la zona de la caja, de donde se llevaron el dinero los ladrones. / Víctor Castro

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Llegamos al final de este viernes destacando la preocupación creciente en el Centro de Córdoba tras una oleada de robos: “Robaron en 45 segundos el trabajo de todo un día”, denuncian los comerciantes, que han sufrido al menos diez asaltos en apenas un mes. Además, ofrecemos la “Radiografía de una generación”, un análisis sobre cómo viven y sienten los andaluces que han crecido en el siglo XXI, sus inquietudes, aspiraciones y desafíos. Por otro lado, sobre la actualidad en Adamuz, donde José Sáez, director del Instituto de Medicina Legal de Córdoba, explica que ahora toca valorar el daño de los lesionados tras los últimos acontecimientos.

Además, también destacamos:

Córdoba ciudad

Sucesos

Provincia

Andalucía

Campo y Medio Ambiente

Gastronomía

Deportes

La Agrupación de Cofradías estudiará el Miércoles Santo tras la decisión de la Hermandad de la Piedad de las Palmeras

Los fallecidos en Córdoba el viernes 27 de febrero

La hermandad del Nazareno lamenta el fallecimiento de Fermín Pérez, un referente de la Semana Santa cordobesa

UGT y CCOO denuncian el "colapso" de Urgencias en el hospital Reina Sofía

Patricia Gallego y Lourdes del Pino recibirán los premios 'Córdoba avanza en Igualdad' 2026

José Sáez, director del Instituto de Medicina Legal de Córdoba: «Ahora hay que valorar el daño de los lesionados en Adamuz»

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La Fiscalía General anuncia la renovación de Fernando Sobrón como fiscal jefe de Córdoba

