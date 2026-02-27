Llegamos al final de este viernes destacando la preocupación creciente en el Centro de Córdoba tras una oleada de robos: “Robaron en 45 segundos el trabajo de todo un día”, denuncian los comerciantes, que han sufrido al menos diez asaltos en apenas un mes. Además, ofrecemos la “Radiografía de una generación”, un análisis sobre cómo viven y sienten los andaluces que han crecido en el siglo XXI, sus inquietudes, aspiraciones y desafíos. Por otro lado, sobre la actualidad en Adamuz, donde José Sáez, director del Instituto de Medicina Legal de Córdoba, explica que ahora toca valorar el daño de los lesionados tras los últimos acontecimientos.

