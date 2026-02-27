Este viernes viene marcado por importantes novedades que te traemos en educación y transporte. La bajada de la ratio a 22 alumnos por aula permitirá la creación de 17 nuevas unidades de tres años en la provincia, una medida que busca mejorar la atención en Infantil. Además, los colegios comienzan a recibir la orden para ofrecer menú vegetariano o sin carne en los comedores escolares, ampliando así las opciones alimentarias para el alumnado. En materia de movilidad, Renfe estudiará que los trenes Avant realicen parada en la estación de Villanueva de Córdoba, una reivindicación histórica de la zona que podría reforzar la conexión ferroviaria del norte de la provincia.

Además, también destacamos:

Córdoba ciudad

Gastronomía

Sucesos y Tribunales

Provincia

Cultura

Noticias relacionadas

Deportes