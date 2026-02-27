La actualidad del viernes 27 de febrero
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La bajada de la ratio en las aulas y las medidas de nutrición en los comedores escolares, junto a la posibilidad de que el Avant haga paradas en la estación de Villanueva, centran nuestra mirada informativa este viernes 27 de febrero
Este viernes viene marcado por importantes novedades que te traemos en educación y transporte. La bajada de la ratio a 22 alumnos por aula permitirá la creación de 17 nuevas unidades de tres años en la provincia, una medida que busca mejorar la atención en Infantil. Además, los colegios comienzan a recibir la orden para ofrecer menú vegetariano o sin carne en los comedores escolares, ampliando así las opciones alimentarias para el alumnado. En materia de movilidad, Renfe estudiará que los trenes Avant realicen parada en la estación de Villanueva de Córdoba, una reivindicación histórica de la zona que podría reforzar la conexión ferroviaria del norte de la provincia.
Además, también destacamos:
Córdoba ciudad
- El Alcázar de Córdoba seguirá cerrado por obras y no abrirá el 28F
- El Ayuntamiento de Córdoba pedirá al TSJA la inadmisión de los recursos vecinales por la recogida neumática
- Sanz asegura en el Parlamento que "habrá nuevo centro de salud para Villarrubia con este Gobierno"
Gastronomía
- Entrevista a la Señora de las Tabernas: «La taberna cordobesa está más viva que nunca y en continuo cambio»
- SUPLEMENTO DIARIO CÓRDOBA | Los mejores productos gourmet de Córdoba
Sucesos y Tribunales
- Alerta por robos en el Centro: la Policía investiga diez asaltos a locales en un mes
- Juicio por un intento de asesinato en El Arenal: "Yo no apuñalé a nadie"
Provincia
- Entrevista | "Con el consumo de energía, el coste de generar un litro de agua es de tres céntimos de euro"
- 'Castle Love' propone nueve rutas para enamorarse de los castillos de Córdoba
- Villanueva de Córdoba celebra este fin de semana la Fiesta de la Matanza y la Artesanía Popular
Cultura
- Un festín cultural y marcha hípica por el 28F para un finde muy musical y con citas para ‘foodies’ en Córdoba
- De la ‘glotofobia’ a la reivindicación: 10 rasgos y 10 mitos sobre el acento cordobés
Deportes
- Manuel Rodríguez-Poyo, notario: «Es más barata la herencia que la donación»
- Nace en Córdoba la 'Flamenchitería': una manera diferente de comer flamenquines (en cualquier lugar)
- La Aemet avisa de la vuelta de la lluvia a Córdoba: estos son los días en que habrá que coger de nuevo el paraguas
- La estación de trenes de Córdoba bate su récord y roza los seis millones de viajeros
- El Ayuntamiento de Córdoba y AVRA negocian una solución para las casas de San Agustín
- Un local de un residencial de Arroyo del Moro en Córdoba se convertirá en 29 VPO
- El IAS-CSIC, el Ayuntamiento y Sadeco inician un estudio para frenar la expansión del avispón oriental en Córdoba
- La Junta de Andalucía anuncia en CÓRDOBA Conecta un parque de vivienda para pequeños municipios