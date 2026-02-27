Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ratio EducaciónCierre del AlcázarEstación de Villanueva de CórdobaEnfermedades rarasCarmen CalvoImpacto FloraSeñora de las tabernasCastillosElecciones andaluzasAvispón oriental
instagramlinkedin

La actualidad del viernes 27 de febrero

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La bajada de la ratio en las aulas y las medidas de nutrición en los comedores escolares, junto a la posibilidad de que el Avant haga paradas en la estación de Villanueva, centran nuestra mirada informativa este viernes 27 de febrero

La bajada de la ratio generará nuevas unidades en los próximos años.

La bajada de la ratio generará nuevas unidades en los próximos años. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Este viernes viene marcado por importantes novedades que te traemos en educación y transporte. La bajada de la ratio a 22 alumnos por aula permitirá la creación de 17 nuevas unidades de tres años en la provincia, una medida que busca mejorar la atención en Infantil. Además, los colegios comienzan a recibir la orden para ofrecer menú vegetariano o sin carne en los comedores escolares, ampliando así las opciones alimentarias para el alumnado. En materia de movilidad, Renfe estudiará que los trenes Avant realicen parada en la estación de Villanueva de Córdoba, una reivindicación histórica de la zona que podría reforzar la conexión ferroviaria del norte de la provincia.

Además, también destacamos:

Córdoba ciudad

Gastronomía

Sucesos y Tribunales

Provincia

Cultura

Noticias relacionadas

Deportes

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents