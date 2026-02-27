"Robaron en 45 segundos el trabajo de todo un día": los negocios del Centro de Córdoba, en alerta tras sufrir al menos diez asaltos en un mes

"Robaron en 45 segundos el trabajo de un día". Los negocios del Centro de Córdoba, principalmente en el eje Corredera-Tendillas, siguen adelante después de sufrir al menos diez robos en menos de un mes. El ladrón, que actuaba en la madrugada, se dirigía principalmente a la caja registradora y, en muchos casos, «sabía perfectamente lo que buscaba y dónde podía encontrarlo».

La Cazuela de la Espartería, en la calle Rodríguez Marín, ha sido probablemente el establecimiento más afectado, sufriendo dos robos. El primero ocurrió en la madrugada del 22 al 23 de enero y el segundo, apenas unos días después, del 25 al 26. El ladrón actuaba solo y, tal y como describe José Salamanca, gerente del establecimiento, «sabía perfectamente lo que buscaba y cómo llegar a él». Según cuenta, el ladrón rompió una puerta trasera y entró reptando en dirección directa a la caja registradora, la cual arrancó y se llevó el dinero. Aunque en las grabaciones únicamente aparece una persona, José cree que necesitó la ayuda de una segunda persona para levantar la persiana de la puerta, además de «sabían desactivar el freno automático». Usaron el mismo modus operandi para llevarse 1.500 euros de la caja en menos de un minuto: «En 45 segundos se llevaron el trabajo de todo un día, un desastre», lamenta mientras apunta que la velocidad con la que ocurrió todo le impidió a la policía llegar siquiera al lugar de los hechos.

El impacto emocional del robo ha sido considerable para José. Al haberse producido ambos hechos durante la madrugada, explica que ha pasado muchas noches «muy intranquilo» y sin poder conciliar el sueño, no solo por el temor a que se repita un suceso como este, sino también por «el miedo de que le pase algo a alguno de tus trabajadores si, por ejemplo, se acerca cuando están cerrando». José señala que un robo de este tipo conlleva «impotencia» y recalca que se siente «muy vulnerable». En los 28 años de historia del local, esta es la segunda y tercera vez que le roban, siendo la primera «hace 23 años».

Emilio Ángel muestra la zona de la caja registradora, principal objetivo del ladrón. / Víctor Castro

De madrugada y en unos minutos

Otro de los afectados es Emilio Ángel Jurado, propietario de la hamburguesería Munda, en la calle Conde de Cárdenas. En su caso, el robo se produjo hace unos días a las 2 de la madrugada. El ladrón accedió al local forzando y levantando la ventana, como puede observarse en los desperfectos aún patentes en el cristal. «En poco más de dos minutos» se llevó 400 euros de la caja, «arrancando por completo el cajón», además de 300 euros del bote de las propinas y «varias botellas de licores y cervezas». Emilio Ángel explica que a las 2.21 entró y a las 2.24 ya estaba fuera. Para él, este primer robo ha sido un duro golpe: «Llegas y te encuentras el local destrozado, la caja en el suelo, las botellas rotas, el sistema informático inutilizado… Ahora estamos tomando las notas a mano hasta que nos lo arreglen. Es un caos todo», lamenta. Sin embargo, Emilio Ángel se lo toma «con filosofía» y, con una pequeña sonrisa, pone a punto su local antes de un nuevo servicio, afirmando que «es un pequeño bache del que nos repondremos».

Varios locales de Claudio Marcelo afectados

A pocos metros, en la calle Claudio Marcelo, se encuentra Na Pizza Italiano, un local que lleva abierto apenas un mes y es regentado por tres jóvenes: Noel, Dahny y Yaco, quienes también han sufrido su primer robo. El ladrón accedió en la madrugada del 17 de febrero a través de una pequeña cristalera que ahora han reforzado con rejas. «Hizo palanca con un palo de obra y, a partir de ahí, accedieron», explica Noel. Como llevaban tan poco tiempo abiertos, no tenían alarma, aunque ya la han instalado. Por suerte, «tenemos la costumbre de no dejar nada en la caja», por lo que únicamente se llevaron la caja registradora y un teléfono móvil. «Ha sido más el susto que las consecuencias en sí, pero ha sido un aviso importante», comentan. Los tres jóvenes aseguran que el ladrón, al igual que en los otros casos, sabía perfectamente lo que buscaba y cómo actuar, además de estar vestido con una sudadera y un gorro que solo dejaba visibles sus ojos.

Nouman Azhar muestra por donde accedió el ladrón. / Víctor Castro

El local anexo, el kebab de Nouman Azhar, también fue víctima de un robo el pasado 2 de febrero, a las 5 de la mañana. El hostelero muestra el vídeo en el que se observa al ladrón, ataviado con una sudadera negra, complexión delgada y caminando algo encorvado. En este caso, el ladrón estuvo seis minutos en el local, lo que sugiere que no tenía un gran conocimiento del lugar. Se llevó «casi mil euros» entre lo que había en la caja y los 700 euros que tenía en la parte trasera para pagar a proveedores, además de un teléfono móvil. Nouman señala que el modus operandi es el mismo que el de los otros establecimientos: «Una pequeña rotura en la ventana y muestra de haber sido levantada y forzada». Aunque celebra el incremento de la presencia policial en la zona, sigue intranquilo: «El miércoles volvieron a robar en un local de aquí. No es suficiente», denuncia. «En seis minutos es imposible que la policía llegue, aunque esté al lado», agrega.

A unos metros, La Tarteriesufrió su robo el 29 de enero, también realizado por una sola persona y de madrugada, siguiendo el mismo modus operandi: forzar y romper la persiana hasta subirla y abrir la puerta, tal y como explica Irene Márquez, propietaria del negocio. El robo más surrealista de todos, cuenta, fue cuando el hombre entró y «comenzó a beber botellas de alcohol, ni siquiera se las llevó». Irene añade que el ladrón ni siquiera intentó llevarse el bote de las propinas, lo cual le pareció muy extraño. A pesar de ello, decidió reforzar la seguridad del negocio. Fue una curiosa anécdota «más por los daños por la rotura de la persiana que por lo robado», concluye, aliviada porque el destrozo se reparó rápidamente al día siguiente.

Desde la Policía Nacional apuntan a que la madrugada del jueves al viernes se ha saldado sin incidentes, que no se ha registrado ninguna denuncia más y que trabaja en esclarecer lo sucedido.