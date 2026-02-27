Repullo afirma que la encuesta del Centra indica que el PP está "en el buen camino"

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha afirmado este viernes en Córdoba que la encuesta la fundación Centro de estudios andaluces (Centra) con motivo del Día de Andalucía que expone que el 90,7% se declara muy o bastante orgulloso de ser andaluz, demuestra que la región está "en el buen camino".

En declaraciones a los periodistas, Repullo ha subrayado que los andaluces "se sienten más orgullosos" se serlo porque "ven que están aportando al resto de España" y que "ya no están en el vagón de cola", ya que, a su juicio Andalucía "avanza y lo hace con fuerza" gracias a "todo el talento de muchos andaluces" y "la capacidad de gestión del Gobierno andaluz".

Adamuz estuvo a la altura

Ha añadido que este indicador del Centra indica que la región está "en el buen camino" y , por tanto, son "muy buenas noticias" en la víspera del Día de Andalucía en que no se puede olvidar "dos dramáticos sucesos" como han sido el accidente ferroviario de Adamuz, en el que murieron 46 personas y también "ese tren de borrascas que ha azotado a toda a toda Andalucía".

Repullo ha manifestado que Andalucía "cumplió y estuvo a la altura" y la Junta de Andalucía "programó, organizó, se adelantó a muchas situaciones evitando muchos problemas" y todo lo hizo "desde la máxima de lealtad y la coordinación con todas las administraciones que tenían competencias en estos dos asuntos".

No obstante, ha señalado que ante la actual "fase de reconstrucción" es importante "esa cooperación y esa lealtad institucional" ya que es la mejor manera de salir de esa "situación complicada y compleja" en la que están "muchas familias que se han visto azotadas tanto por el tren de borrascas como por el accidente de Adamuz.

Asimismo, ha insistido en reclamar "total transparencia" para aclarar lo sucedido en Adamuz ya que la "crisis de gestión ferroviaria" que se está padeciendo como consecuencia de ese accidente ha llevado a "no tener la información suficiente", algo que "no es bueno" porque provoca "falta de confianza".

"No ayuda mucho que instituciones que dependen del Gobierno estén retirando pruebas sin autorización judicial en la zona donde ha sucedido este lamentable accidente ferroviario", ha expuesto Repullo, quien ha pedido "rigor", "respeto" y "seguridad" al Gobierno ante "esta crisis de gestión ferroviaria" que "no está siendo la más adecuada".