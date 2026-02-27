Rabanales 21 ahora es Córdoba TechPark: el parque tecnológico afronta su crecimiento ante un presente pujante

El parque científico y tecnológico de Córdoba, conocido hasta ahora como Rabanales 21, cambia de nombre y de piel en el año en el que cumple su 25 aniversario. A partir de ahora, el espacio pasará a denominarse Córdoba TechPark, con el objetivo de facilitar su internacionalización y en un momento con cifras muy positivas, tanto en ocupación como en facturación, donde, además, se vislumbra un futuro crecimiento.

El presidente del parque, Juan Antonio Caballero, junto al consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta, José Carlos Gómez Villamandos, y al alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha presentado este viernes el nuevo nombre y la nueva imagen corporativa. Como ha señalado Caballero, uno de los objetivos de este cambio es "que sea más visible que somos de Córdoba", así como "aportar con sinceridad, llaneza, trabajo y esfuerzo a que esta Córdoba sea mejor, una Córdoba cada vez más pujante". En ese crecimiento y reindustrilización que está viviendo la ciudad al calor de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET), Córdoba TeckPark, según ha apuntado Caballero, quiere poner "su granito de arena".

La nueva estrategia, ha añadido el presidente de Córdoba TechPark, es entrar en esa estrategia conjunta que la Junta ha impulsado para todos los parques tecnológicos de Andalucía. De esta forma, ha agregado, se podrá "impulsar la imagen colectiva de los parques públicos andaluces con el objetivo de fortalecer la visibilidad de todos, impulsar su internacionalización y poner en marcha el hecho de que Andalucía es territorio de innovación".

Nuevo nombre e imagen corporativa del parque tecnológico de Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

Los datos de ocupación

Ahora mismo, en los terrenos del parque hay parcelas disponibles, sobre todo pertenecientes al Ayuntamiento y a Adif. En el caso de las que son propiedad directa de Córdoba TechPark, Caballero ha informado de que están vendidas en torno al 70%. Sin embargo, sí ha apostillado que pese a tener propiedad dichas parcelas, en las mismas no se está construyendo. "Grandes marcas han comprado suelo, pero no vemos que edifiquen", ha manifestado Caballero, que entiende que no se trata de un movimiento "especulativo" al venir muchas de las operaciones de empresas de renombre, como Grupo Puma.

Un futuro crecimiento que vendrá de la mano del PGOM

Por su parte, Bellido ha hablado del crecimiento del parque se impulsará desde el Ayuntamiento. Como ya señalara en otras ocasiones, el alcalde ha confirmado que los terrenos que se prevén sumar al parque se incorporarán de la mano del futuro Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), todo con la cautela que implica un documento de este tipo al que todavía le queda mucho camino por delante.

José Carlos Gómez Villamandos, Juan Antonio Caballero y José María Bellido, durante la rueda de prensa. / A. J. GONZÁLEZ

Lo que se pretende hacer es calificar suelos de alrededor de Rabanales como industriales y se hará por, prácticamente, el único sitio hacia el que puede crecer el parque, la Ciudad de Levante. Con todo ello, lo que entiende Bellido es que "igual que hay que buscar nuevos suelos para vivienda, hay que buscarlos para la industria".

Sobre el nuevo concepto de Córdoba TechPark, el regidor ha valorado que "coincide con el despegue y la reindustrialización" de la ciudad y lo hace acogiendo ya en sus instalaciones a importantes empresas de los sectores de industria, defensa o biotecnología. El cambio, entiende Bellido, "sirve para la internacionalización y para integrarse con el resto de la red de parques científicos y tecnológicos de Andalucía, pero con acento propio".

Una estrategia diseñada "de forma colaborativa"

Por su parte, el consejero ha destacado el trabajo de la Junta en esa estrategia para unir a todos los parques tecnológicos de Andalucía, diseñada "de forma colaborativa" y para afrontar un presente y un futuro donde la comunidad salga ganando. Como ha recordado Villamandos, si bien hasta ahora cada parque ha trabajado "de forma independiente, aunque no aislada", lo que se busca es una colaboración fehaciente con la que llevar a cabo actividades de emprendimiento, formación o de atracción de inversiones.

José María Bellido y José Carlos Gómez Villamandos, en Córdoba TechPark. / A. J. GONZÁLEZ

Y acerca de ese cambio de nombre del parque cordobés, el consejero ha dicho que si bien en Córdoba el nombre de Rabanales está más que asentado, "si salimos de nuestra órbita, lo de Rabanales 21 puede costar". Para Villamando es un acierto esta nueva imagen donde se conjuga, a su entender, lo tradicional, al incluir la palabra Córdoba, pero también lo más moderno y avanzado.