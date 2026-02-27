Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PP de Córdoba

Patricia Gallego y Lourdes del Pino recibirán los premios 'Córdoba avanza en Igualdad' 2026

Reconocidas por su labor en el ámbito empresarial y social

Premiadas Patricia Gallego y Lourdes del Pino.

Premiadas Patricia Gallego y Lourdes del Pino. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de los Derechos de la Mujer, el Partido Popular de Córdoba concede en su tercera edición los Premios Córdoba avanza en Igualdad 2026, con los que quiere reconocer la trayectoria de personas que han destacado en su aportación hacia la igualdad real entre hombres y mujeres.

En cada edición se conceden dos galardones, uno en el ámbito empresarial y otro en el compromiso social. En este caso, el PP cordobés ha querido reconocer a Patricia Gallego Navarro con el Premio Córdova avanza en Igualdad al impulso empresarial, y a Lourdes del Pino Espejo con el Premio Córdoba avanza en Igualdad al compromiso social.

Ambas mujeres han destacado en su aportación para alcanzar una sociedad más igualitaria entre hombres y mujeres con tesón, determinación y constancia, por un lado en el sector industrial, turístico y empresarial cordobés, y por otro en el ámbito social y de los derechos humanos, en concreto en la atención a niños y personas con discapacidad.

Los Premios Córdoba Avanza en Igualdad reconocen a quienes, con su trayectoria profesional y social, contribuyen a construir una sociedad más justa, reduciendo la brecha de género y generando oportunidades para las nuevas generaciones.

Patricia Gallego Navarro

Combina la gerencia de la Fundación Sebastián Almagro Castellanos, fundación corporativa del grupo aeronáutico PEGASUS AEROGROUP, con la dirección estratégica de su empresa familiar EMBACOR, formando parte de la segunda generación de esta junto a su hermano. EMBACOR es una empresa familiar con más de 30 años de historia dedicada a la venta y distribución de productos y servicios de embalaje.

Con formación académica en Turismo y tres másteres en Calidad y Medio Ambiente, Gestión Hotelera, y Dirección y liderazgo de entidades sin ánimo de lucro, toda su trayectoria profesional ha sido en empresas privadas del sector turístico, hostelería y embalaje, colaborando con proyectos europeos.

Lourdes del Pino Espejo

Es la presidenta de APROFIS Nuevos Pasos (Montalbán de Córdoba), un Centro de Atención Infantil Temprana ubicado en este municipio. APROFIS nació hace más de 20 años como una asociación de personas y familias con discapacidad, y ofrece terapias y servicios principalmente a niños, aunque también a adultos. Actualmente atiende a más de 80 familias.

Lourdes del Pino coordina un equipo interdisciplinar con 12 profesionales del sector sanitario y de los cuidados, mayoritariamente mujeres. Bajo su presidencia, este centro ha evolucionado hasta convertirse en un referente, colaborando estrechamente con el Hospital de Montilla y el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Además, ha puesto en marcha un servicio de transporte adaptado para facilitar el acceso de los usuarios tanto a sus centros escolares como a este centro, garantizando así una atención más inclusiva y accesible. 

TEMAS

