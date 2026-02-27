José Sáez, director del Instituto de Medicina Legal de Córdoba: «Ahora hay que valorar el daño de los lesionados en Adamuz»

-¿Qué ha aprendido el Instituto de Medicina Legal (IML) de Córdoba de la catástrofe ferroviaria de Adamuz?

-Era de las cosas posibles, pero pensábamos que no era probable. Desde el año 2009 se formula un real decreto de actuación conjunta entre el IML y la Policía Científica para casos de este tipo. Nos obligaba a tener un plan de actuación y está todo perfectamente planificado. Son de las cosas que vas haciendo y dices, ojalá que nunca suceda, pero sucedió. Con esa planificación como base, con la capacidad de trabajo, de sacrificio y de coordinación que han tenido todos los miembros, sin excepción, del IML de Córdoba, ojo, y compañeros que han venido de otras provincias, nos permitió dar una respuesta relativamente rápida. El jueves ya estábamos en condiciones de entregar todos los cadáveres. Fueron 45, porque la número 46 falleció en el hospital. Dar esa respuesta en cuatro días, la verdad es que estoy muy satisfecho del trabajo realizado, muy orgulloso de todos los que han trabajado y muy agradecido a todas las personas que han colaborado con nosotros, que han sido muchísimas.

-¿Ese plan de actuación territorial diferencia entre las distintas posibles emergencias?

-El plan es para sucesos con víctimas múltiples. Ahí puede entrar cualquier cosa. Evidentemente, dentro del análisis de riesgos, este era uno de los posibles. Siempre se dice un atentado terrorista, un accidente de aviación... En Córdoba, por sus circunstancias, hay cantidad de trenes de alta velocidad y era una de las cosas previstas.

-¿Estaban preocupados cuando se elevó la capacidad de la cámara de grandes catástrofes de 45 a 61 cuerpos?

-Claro, porque cuando recibes la noticia de que ha habido, primero, un descarrilamiento, luego que había un choque de dos trenes de alta velocidad, bueno, uno viaja en esos trenes, sabe el nivel de ocupación y la velocidad que llevan. La situación era preocupante. Si hubiese sido un número muy elevado de cadáveres, en vez de furgonetas frigoríficas también teníamos la posibilidad de haber cogido camiones frigoríficos.

-La coordinadora de los IML de Andalucía, Carmen Álvarez, desplazada a Córdoba para atender la tragedia, también dirige el IML de Huelva, una provincia que registró muchas víctimas. En el IML de Córdoba, el jefe del servicio de Patología perdió a un familiar en este accidente de trenes. ¿Qué es lo más duro de esto?

-Lo más duro es manejar esa situación, porque, precisamente, este compañero estuvo en la primera reunión de coordinación y ya sabía que su familiar iba en un tren, y luego, cuando ya se le dijo, la trascendencia y que el resto de compañeros estaban siempre pensando en esa circunstancia, es que le puede pasar a cualquiera. Nos ha afectado porque era una persona cercana.

-¿Una vez desarrollado todo el trabajo, hay cuestiones que se pueden mejorar?

-Siempre que hay cualquier suceso de estas características, luego se analiza en la Comisión Nacional de Sucesos de Víctimas Múltiples, se hacen unas recomendaciones y aquí imagino que se harán. Hoy en día tenemos las redes sociales, todo se magnifica, todo llega muy rápido a todas partes. Quizás el tema de la atención a los familiares tiene que estar mucho más previsto. Aquí se ha reaccionado estupendamente, pero porque ha habido colaboración de todas las instituciones. Los canales de información a la familia, tratar de identificarlos de forma más rápida, los trámites judiciales se han hecho muy bien, pero hay que procurar que eso esté más normalizado. Lo que aquí ha salido bien, un poco, por los contactos personales y la buena relación que existe entre todos los estamentos, a lo mejor es necesario que se oficialice más, que se normalice. Y, sobre todo, es importante que cualquier persona que pueda participar en esto tenga conciencia de que puede pasar en cualquier momento.

-¿El IML ha trabajado con víctimas vivas?

-De momento, no. Esa es la segunda parte. Ahora hay que hacer la valoración del daño de los lesionados. Donde habrá que reconocerlos es en su lugar de residencia. El juzgado requerirá al Instituto de Medicina Legal (IML) correspondiente que se haga una valoración del daño de los lesionados. Hay que hacer una recopilación clara del número de lesionados, imagino que el juzgado lo tiene que tener, y yo ya he tenido alguna conversación con la titular del juzgado de Montoro en el sentido de diseñar un modelo para que la evaluación sea lo más uniforme posible. Lo prioritario es que se curen, luego ya habrá tiempo de valorarlos.

-La coordinadora de los IML estuvo con las familias, ¿esto fue relevante?

-Hizo una labor fundamental y esa es una conclusión que sí tenemos que sacar. A las familias hay que darle una información técnica. Los responsables políticos, los equipos psicosociales muchas veces no tienen respuesta a las preguntas que hacen las familias. Tiene que haber una persona que sepa realmente lo que se está haciendo, porque a la familia, si se le explica, lo entiende. Decían «yo sé cómo iba vestido» y es que no vale con esa identificación.

-¿Las familias han requerido información al IML?

-Ha habido alguna llamada telefónica de familiares interesándose, sobre todo, por el informe de autopsia y todo eso. Esa información no la podemos dar, la tiene el juzgado y es quien tiene que manejarla con los criterios que estime, si espera a que se persone… Nosotros ahí no tenemos ninguna opción. Nuestro trato con la familia se terminó en el mismo momento en que le entregamos el cadáver. Hubo familiares que tuvieron que estar presentes durante la entrega y familiares que quisieron verlo antes de la entrega, a alguno se le quitó la gana y a otros no.

-¿Por la forma de decirlo, desaconseja ver el cadáver?

-No todos los cadáveres son iguales, pero, evidentemente, hay poli traumatismos, hay traumatismos, fundamentalmente, encefálicos. Uno tiene el recuerdo de su familiar de una determinada manera y esas cosas impactan. Yo siempre recomiendo que no se vea, pero no solo ahora, siempre, que uno recuerde la imagen que tiene de su ser querido como era en vida.

-¿Esta tragedia ha dejado huella en el IML?

-Sí, esto marca y une, porque aquí todo el mundo ha trabajado sin mirar horas.

-Tiene 65 años. ¿Está cerca de jubilarse? Esto debe suponer un antes y un después en la trayectoria profesional.

-Tenía que haberme jubilado el 30 de diciembre pasado. Quien, en teoría, me tenía que sustituir como jefe de servicio más antiguo tampoco podía intervenir (porque perdió a un familiar en la catástrofe), nos hubiésemos quedado descabezados si me hubiese ido. Pero yo tenía previsto seguir y seguí.

-¿Se ha arrepentido de no haberse jubilado?

-No me he arrepentido en absoluto. Estoy satisfecho, porque he contribuido a una labor social que era importante en ese momento. Lo hubiese pasado peor desde fuera. Fue una circunstancia muy estresante, muy intensa, ese día salí de casa a las nueve de la noche y regresé al día siguiente a las doce, veintitantas horas, porque estuve allí toda la noche y luego me vine aquí a organizarlo. No sé de dónde sacaba fuerzas, pero estaba perfectamente. Puse mi granito de arena en una respuesta que hemos dado todos. Córdoba se tiene que sentir orgullosa de la respuesta que hemos tenido.