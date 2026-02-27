El IES Góngora gradúa a su primera promoción de Transporte y Logística

El campus de Rabanales de la Universidad de Córdoba acogió ayer el acto de graduación de unos 130 alumnos del IES Góngora que este curso completarán los ciclos formativos de la familia profesional de Comercio y Márketing, en concreto, de Actividades Comerciales, Comercio Internacional, Márketing y Publicidad, Gestión de Ventas y Espacios Comerciales y el de Transporte y Logística, una que empezó a impartirse hace dos años y este año terminan los 15 alumnos matriculados, 10 chicos y 5 chicas.

Esa es la principal novedad de esta graduación, según el director del instituto, Fernando Merlo, que destaca el aumento de la demanda de plazas en los ciclos que ofrecen formación vinculada a la Base Logística del Ejército (BLET), por las expectativas de empleabilidad que se han creado. «Empezamos hace dos años con 15 plazas y este curso en primero ya tenemos 30», explicó, «el grupo se ha completado y ha habido personas que se han quedado fuera».

Tras los meses de aprendizaje teórico, el alumnado que ahora se gradúa realizará las prácticas en los próximos meses. Una parte de los estudiantes «estarán en el embrión de la BLET situado en El Higuerón», ya que la base necesitará incorporar poco a poco personal a través de oposiciones, y otra parte, en empresas relacionadas con el transporte, el comercio, el márketing y la logística. A la graduación, asitieron el delegado de Educación, Diego Copé; el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes y el coronel Juan Castro Reyes, entre otras autoridades.