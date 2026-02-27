La huelga indefinida de gruistas en Córdoba paraliza unas 60 obras por el desacuerdo en el plus de dedicación

Los operarios de grúas de Córdoba han secundado la huelga convocada por CCOO y UGT en un 100%, según han informado los propios sindicatos. Según los datos de ambas organizaciones sindicales, “la respuesta de los gruistas ha sido unánime, y hoy las aproximadamente 60 obras en las que trabajan el centenar de gruistas han visto sus grúas detenerse”.

La razón del paro, según han señalado tanto CCOO como UGT, radica en que el pasado noviembre se llegó a un acuerdo con la patronal para subir el plus de dedicación para 2025, “un acuerdo de carácter transitorio que debía volver a revisarse este 2026”. Sin embargo, han asegurado los sindicatos, “la patronal se niega ahora a volver a revisar este plus, como se había acordado, lo que ha motivado la convocatoria de una huelga indefinida”.

La respuesta de la patronal

Desde Construcor, patronal del sector de la construcción en Córdoba, han respondido al paro, asegurando que la huelga es “ilegítima” y reprochando que es “contraria al interés” de los propios trabajadores y de “los derechos de los ciudadanos”. Sobre esto último, desde Construcor han señalado que los paros “afectan a la totalidad de las obras de construcción en marcha y muy especialmente a las de vivienda protegida, mayoritarias en la actualidad”.

Gruistas de Córdoba en huelga este viernes. / CÓRDOBA

Sobre las reivindicaciones de los gruistas, lo que ha dicho Construcor es que “están fuera de las competencias del convenio de la construcción, que están acogidas, a su vez, a las del convenio nacional del sector y que exceden de los límites establecidos por sindicatos y empresarios a nivel estatal en su comisión paritaria”.

La patronal ha reconocido que en noviembre ofreció un acuerdo para subir “transitoriamente” el plus de dedicación en “un 100%”, plus que ya se estaba aplicando. Ahora, han detallado, tocaba volver a sentarse, pero a la espera de conocer qué decía la comisión paritaria sobre esa subida que siguen exigiendo los sindicatos. “Sin haber recibido todavía la respuesta”, ha justificado Construcor, se ha convocado la huelga “reivindicando que la subida del plus de dedicación sea de casi un 500%, cuando la subida transitoria ya se elevaba al 100%”.