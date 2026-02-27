Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 27 de febrero de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Se acabó la fiesta
Alvise Pérez presenta ‘Unidos por España’
El líder del partido Se acabó la fiesta, Alvise Pérez, presenta Unidos por España.
CÓRDOBA. Palacio de Congresos.
Torrijos, 10.
18.00 horas.
Visita didáctica
‘8 mosaicos, 8 historias’
Visita didáctica a la exposición temporal 8 mosaicos, 8 historias. Una oportunidad para acercarse a la riqueza y diversidad del arte musivario en la Córdoba romana.
CÓRDOBA. Museo Arqueológico.
Plaza de Jerónimo Páez, 7.
18.00 horas.
Conciertos de invierno
Actúa la orquesta y coro de la catedral
Concierto de la Orquesta y Coro de la Catedral de Córdoba, bajo la dirección de Clemente Mata, dentro del ciclo Conciertos de invierno. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Parroquia de San Juan Pablo II.
Huerta de Santa Isabel, 10.
20.30 horas.
Música
Concierto de José Insaciable, Gladys Rocking y los Baang
Gran noche de rock and roll a cargo de José Insaciable, Gladys Rocking y los Baang.
CÓRDOBA. Teatro de la Axerquía.
Avda. Menéndez Pidal.
21.30 horas.
Bebeteca
Sesión para bebés
Sesión de la biblioteca para bebé en Fuensanta (17.00) y Poniente Sur (18.30), por Carmen Sara Floriano.
CÓRDOBA. Fuensanta y Poniente Sur.
Varias.
17.00 y 18.30 horas.
Niños
Sesiones de lectura
Habrá sesiones de lectura de La hora del cuento, en las bibliotecas Alcolea (17.30) y Norte (18.00), a cargo de Pura Mayorgas y Rafa Blanes, respectivamente. Asistencia libre.
CÓRDOBA. Bibliotecas Alcolea y Norte.
Varias.
17.30 y 18.00 horas.
Música antigua
Mystica femina
La mujer y la mística en la música medieval, concierto a cargo del dúo Mystica femina con Jota Martínez y Carmen Botella. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Iglesia de Santa Victoria.
Plaza de Santa Victoria.
19.30 horas.
- Manuel Rodríguez-Poyo, notario: «Es más barata la herencia que la donación»
- Nace en Córdoba la 'Flamenchitería': una manera diferente de comer flamenquines (en cualquier lugar)
- La Aemet avisa de la vuelta de la lluvia a Córdoba: estos son los días en que habrá que coger de nuevo el paraguas
- La estación de trenes de Córdoba bate su récord y roza los seis millones de viajeros
- El Gobierno dará 150 euros por persona y día a los desalojados por el temporal
- El Ayuntamiento de Córdoba y AVRA negocian una solución para las casas de San Agustín
- Un local de un residencial de Arroyo del Moro en Córdoba se convertirá en 29 VPO
- Importantes retenciones en el túnel de los Omeyas de Córdoba tras el choque de cinco vehículos en plena hora punta de la mañana