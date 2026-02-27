Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 27 de febrero de 2026

Se acabó la fiesta

Alvise Pérez presenta ‘Unidos por España’

El líder del partido Se acabó la fiesta, Alvise Pérez, presenta Unidos por España.

CÓRDOBA. Palacio de Congresos. Torrijos, 10. 18.00 horas.

Visita didáctica

‘8 mosaicos, 8 historias’

Visita didáctica a la exposición temporal 8 mosaicos, 8 historias. Una oportunidad para acercarse a la riqueza y diversidad del arte musivario en la Córdoba romana.

CÓRDOBA. Museo Arqueológico. Plaza de Jerónimo Páez, 7. 18.00 horas.

Conciertos de invierno

Actúa la orquesta y coro de la catedral

Concierto de la Orquesta y Coro de la Catedral de Córdoba, bajo la dirección de Clemente Mata, dentro del ciclo Conciertos de invierno. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Parroquia de San Juan Pablo II. Huerta de Santa Isabel, 10. 20.30 horas.

Música

Concierto de José Insaciable, Gladys Rocking y los Baang

Gran noche de rock and roll a cargo de José Insaciable, Gladys Rocking y los Baang.

CÓRDOBA. Teatro de la Axerquía. Avda. Menéndez Pidal. 21.30 horas.

Bebeteca

Sesión para bebés

Sesión de la biblioteca para bebé en Fuensanta (17.00) y Poniente Sur (18.30), por Carmen Sara Floriano.

CÓRDOBA. Fuensanta y Poniente Sur. Varias. 17.00 y 18.30 horas.

Niños

Sesiones de lectura

Habrá sesiones de lectura de La hora del cuento, en las bibliotecas Alcolea (17.30) y Norte (18.00), a cargo de Pura Mayorgas y Rafa Blanes, respectivamente. Asistencia libre.

CÓRDOBA. Bibliotecas Alcolea y Norte. Varias. 17.30 y 18.00 horas.

Música antigua

Mystica femina

La mujer y la mística en la música medieval, concierto a cargo del dúo Mystica femina con Jota Martínez y Carmen Botella. Entrada libre hasta completar el aforo.