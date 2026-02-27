GUÍA DE PRODUCTOS GOURMET DE CÓRDOBA 2026

De estrellas, soles y otros astros

Las guías gastronómicas reconocen el ‘poderío’ culinario cordobés

En cuestión de gustos personales un título gastronómico es solo eso: un sello. Aunque se trate de la prestigiosa ‘Guía Michelin’ o de la ‘Guía Repsol’. Pero cuando en total hablamos en Córdoba de cinco estrellas Michelin para tres restaurantes, seis distinciones Bib Gourmand, junto a otras siete referencias en la lista gastronómica francesa, además de ocho establecimientos que suman once soles, otras doce recomendaciones y decenas de soletes Repsol..., eso ya son palabras mayores.