GUÍA DE PRODUCTOS GOURMET DE CÓRDOBA 2026
El crecimiento del sector ecológico
La facturación en España ronda los 6.000 millones de euros
La producción ecológica surge como alternativa a los modelos tradicionales buscando un equilibro ambiental y apostando por técnicas que respeten los ciclos naturales, eliminando los productos químicos de síntesis y favoreciendo la fertilidad naturalidad.
De estrellas, soles y otros astros
Las guías gastronómicas reconocen el ‘poderío’ culinario cordobés
En cuestión de gustos personales un título gastronómico es solo eso: un sello. Aunque se trate de la prestigiosa ‘Guía Michelin’ o de la ‘Guía Repsol’. Pero cuando en total hablamos en Córdoba de cinco estrellas Michelin para tres restaurantes, seis distinciones Bib Gourmand, junto a otras siete referencias en la lista gastronómica francesa, además de ocho establecimientos que suman once soles, otras doce recomendaciones y decenas de soletes Repsol..., eso ya son palabras mayores.
Entrevista
Kisko García
«La buena compañía también es gourmet»
El chef cordobés con estrella Michelin charla serenamente sobre el valor añadido y los pequeños detalles en torno al yantar
El sabor de la dehesa a la campiña
La explotación Las Albaidas preserva el suelo y da carne de alto nivel
Sexta generación de ganaderos, Felipe Molina, al frente de Las Albaidas, resume su oficio como un legado que se sostiene con vocación.