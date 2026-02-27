Diario Córdoba

GUÍA DE PRODUCTOS GOURMET DE CÓRDOBA 2026

Textos: Julia López, Juan M. Niza, Víctor Recuerda Hita, Lucía Abad, Juan Pablo Bellido, Manuel González, Antonio Manuel Caballero, María Canales, Rafael C. Mendoza y Carlos Gómez. Diseño: Miguel Ángel Castro

El crecimiento del sector ecológico

La facturación en España ronda los 6.000 millones de euros

La producción ecológica surge como alternativa a los modelos tradicionales buscando un equilibro ambiental y apostando por técnicas que respeten los ciclos naturales, eliminando los productos químicos de síntesis y favoreciendo la fertilidad naturalidad.

Recogida de tomates en el Cortijo La Reina.

De estrellas, soles y otros astros

Las guías gastronómicas reconocen el ‘poderío’ culinario cordobés

En cuestión de gustos personales un título gastronómico es solo eso: un sello. Aunque se trate de la prestigiosa ‘Guía Michelin’ o de la ‘Guía Repsol’. Pero cuando en total hablamos en Córdoba de cinco estrellas Michelin para tres restaurantes, seis distinciones Bib Gourmand, junto a otras siete referencias en la lista gastronómica francesa, además de ocho establecimientos que suman once soles, otras doce recomendaciones y decenas de soletes Repsol..., eso ya son palabras mayores.

Paco Morales, en Noor, buque insignia de la ‘armada gastronómica’ cordobesa con tres estrellas Michelin y tres soles Repsol.

Celia Jiménez, primera mujer en Andalucía con una estrella Michelin.

Periko Ortega, en su establecimiento Recomiendo, con el muñeco ‘Bibendum’, que desde 1898 representa a la marca Michelin.

Manu Valera, chef del restaurante El Envero, recomendado por la ‘Guía Repsol’.

Entrevista

Kisko García

«La buena compañía también es gourmet»

El chef cordobés con estrella Michelin charla serenamente sobre el valor añadido y los pequeños detalles en torno al yantar

El chef estrella Michelin posa con uno de sus vinos en el interior de la bodega de Choco Restaurante.

El sabor de la dehesa a la campiña

La explotación Las Albaidas preserva el suelo y da carne de alto nivel

Sexta generación de ganaderos, Felipe Molina, al frente de Las Albaidas, resume su oficio como un legado que se sostiene con vocación.

Felipe Molina, sexta generación ganadera de su familia, posa al aire libre con animales de La Albaidas, al fondo.

