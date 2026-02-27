Colectivos vulnerables
La Fundación Kutxabank mejora la eficiencia energética del edificio cedido al Secretariado Gitano en Córdoba
Más de 60 menores reciben apoyo escolar y social en las instalaciones
La Fundación Kutxabank y la Fundación Secretariado Gitano han firmado un convenio para mejorar la eficiencia energética del edificio San José, cedido a la entidad para el apoyo escolar y social de menores.
Este acuerdo, según ha explicado Kutxabank en una nota de prensa, busca optimizar las condiciones de los 64 menores y educadores que participan diariamente en el programa Más infancia, que se desarrolla en las aulas de este edificio.
El proyecto incluye una inversión en materiales e instalaciones para asegurar un confort térmico adecuado en las aulas de formación, zonas de profesorado y áreas de entrevistas.
Red de apoyo a la comunidad gitana
Esta colaboración, según destaca Kutxabank, refuerza la relación histórica entre ambas entidades, que trabajan juntas en programas de apoyo social como Promociona, para el éxito escolar, y Acceder, para la inserción laboral. Estas iniciativas han beneficiado a cientos de personas de la comunidad gitana en Córdoba.
La Fundación Kutxabank asegura que con este proyecto da un paso más en su compromiso por la "igualdad real", mejorando la infraestructura educativa y asegurando que los menores del Sector Sur "cuenten con condiciones de estudio y confort equiparables a las de otros estudiantes de la ciudad".
