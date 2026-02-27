La Fiscalía General anuncia la renovación de Fernando Sobrón como fiscal jefe de Córdoba

La Fiscalía General del Estado ha anunciado este viernes la renovación de Fernando Sobrón en el cargo de fiscal jefe de Córdoba. Esta decisión se enmarca en los 17 nombramientos acordados por la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, tras la audiencia preceptiva al Consejo Fiscal, y serán propuestos al Gobierno.

En el caso de Fernando Sobrón, Teresa Peramato ha señalado que "su currículum y su minucioso plan de actuación muestran su relevante conocimiento de la Fiscalía de Córdoba, con una apuesta por la optimización de los medios personales y materiales, y el trabajo en equipo". Sobrón es fiscal desde 1990, comenzó su carrera en la Fiscalía de Sevilla y desde 1993 ejerce en la de Córdoba, de la que es fiscal jefe desde 2021. Se ha especializado en menores, cooperación internacional, Seguridad y Salud en el trabajo, y lo Social.

Criterios de mérito y capacidad de los aspirantes

La Fiscalía General del Estado detalla que Teresa Peramato ha basado su elección en criterios de mérito y capacidad de los aspirantes, en su amplio currículum y experiencia, y en las propuestas de los respectivos planes de actuación presentados, "que se alinean especialmente con el proyecto de política criminal que defiende la Fiscalía", precisa.

En total, se habían convocado 19 plazas, pero la de fiscal jefe de la Fiscalía provincial de Cuenca y la de fiscal jefe de la Fiscalía provincial de Lugo no han recibido candidaturas, por lo que serán convocadas de nuevo.