Tribunales
La Fiscalía General anuncia la renovación de Fernando Sobrón como fiscal jefe de Córdoba
La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, subraya la apuesta de Sobrón "por la optimización de los medios personales y materiales, y el trabajo en equipo"
La Fiscalía General del Estado ha anunciado este viernes la renovación de Fernando Sobrón en el cargo de fiscal jefe de Córdoba. Esta decisión se enmarca en los 17 nombramientos acordados por la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, tras la audiencia preceptiva al Consejo Fiscal, y serán propuestos al Gobierno.
En el caso de Fernando Sobrón, Teresa Peramato ha señalado que "su currículum y su minucioso plan de actuación muestran su relevante conocimiento de la Fiscalía de Córdoba, con una apuesta por la optimización de los medios personales y materiales, y el trabajo en equipo". Sobrón es fiscal desde 1990, comenzó su carrera en la Fiscalía de Sevilla y desde 1993 ejerce en la de Córdoba, de la que es fiscal jefe desde 2021. Se ha especializado en menores, cooperación internacional, Seguridad y Salud en el trabajo, y lo Social.
Criterios de mérito y capacidad de los aspirantes
La Fiscalía General del Estado detalla que Teresa Peramato ha basado su elección en criterios de mérito y capacidad de los aspirantes, en su amplio currículum y experiencia, y en las propuestas de los respectivos planes de actuación presentados, "que se alinean especialmente con el proyecto de política criminal que defiende la Fiscalía", precisa.
En total, se habían convocado 19 plazas, pero la de fiscal jefe de la Fiscalía provincial de Cuenca y la de fiscal jefe de la Fiscalía provincial de Lugo no han recibido candidaturas, por lo que serán convocadas de nuevo.
- Manuel Rodríguez-Poyo, notario: «Es más barata la herencia que la donación»
- Nace en Córdoba la 'Flamenchitería': una manera diferente de comer flamenquines (en cualquier lugar)
- La Aemet avisa de la vuelta de la lluvia a Córdoba: estos son los días en que habrá que coger de nuevo el paraguas
- La estación de trenes de Córdoba bate su récord y roza los seis millones de viajeros
- El Ayuntamiento de Córdoba y AVRA negocian una solución para las casas de San Agustín
- Un local de un residencial de Arroyo del Moro en Córdoba se convertirá en 29 VPO
- El IAS-CSIC, el Ayuntamiento y Sadeco inician un estudio para frenar la expansión del avispón oriental en Córdoba
- La Junta de Andalucía anuncia en CÓRDOBA Conecta un parque de vivienda para pequeños municipios