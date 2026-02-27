Los fallecidos en Córdoba el viernes 27 de febrero

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 28 de febrero, están previstas las siguientes inhumaciones:

Rafael Navarro Cortés

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio La Salud.

Francisco Duque Ruiz

La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el cementerio San Rafael.