Obituario
Los fallecidos en Córdoba el viernes 27 de febrero
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 28 de febrero, están previstas las siguientes inhumaciones:
Rafael Navarro Cortés
La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio La Salud.
Francisco Duque Ruiz
La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el cementerio San Rafael.
