Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Robos en el CentroAndaluces 28FObras paralizadasAgua Rute e IznájarRatio EducaciónCierre del AlcázarAntonio MailloCarmen CalvoEnfermedades rarasCórdoba TechParkCastillosOlivosGuía senderismo
instagramlinkedin

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el viernes 27 de febrero

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 28 de febrero, están previstas las siguientes inhumaciones:

Rafael Navarro Cortés

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio La Salud.

Francisco Duque Ruiz

Noticias relacionadas

La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el cementerio San Rafael.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Manuel Rodríguez-Poyo, notario: «Es más barata la herencia que la donación»
  2. Nace en Córdoba la 'Flamenchitería': una manera diferente de comer flamenquines (en cualquier lugar)
  3. La Aemet avisa de la vuelta de la lluvia a Córdoba: estos son los días en que habrá que coger de nuevo el paraguas
  4. La estación de trenes de Córdoba bate su récord y roza los seis millones de viajeros
  5. El Ayuntamiento de Córdoba y AVRA negocian una solución para las casas de San Agustín
  6. Un local de un residencial de Arroyo del Moro en Córdoba se convertirá en 29 VPO
  7. El IAS-CSIC, el Ayuntamiento y Sadeco inician un estudio para frenar la expansión del avispón oriental en Córdoba
  8. Los institutos Lope de Vega, Ángel de Saavedra y Maimónides de Córdoba, ganadores del Torneo Provincial de Debate

Córdoba acoge tres conciertos de marchas procesionales el sábado 28 de febrero en distintos templos

Córdoba acoge tres conciertos de marchas procesionales el sábado 28 de febrero en distintos templos

El IES Góngora gradúa a su primera promoción de Transporte y Logística

El IES Góngora gradúa a su primera promoción de Transporte y Logística

La Agrupación de Cofradías estudiará el Miércoles Santo tras la decisión de la Hermandad de la Piedad de las Palmeras

La Agrupación de Cofradías estudiará el Miércoles Santo tras la decisión de la Hermandad de la Piedad de las Palmeras

Los fallecidos en Córdoba el viernes 27 de febrero

La hermandad del Nazareno lamenta el fallecimiento de Fermín Pérez, un referente de la Semana Santa cordobesa

La hermandad del Nazareno lamenta el fallecimiento de Fermín Pérez, un referente de la Semana Santa cordobesa

UGT y CCOO denuncian el "colapso" de Urgencias en el hospital Reina Sofía

UGT y CCOO denuncian el "colapso" de Urgencias en el hospital Reina Sofía

Patricia Gallego y Lourdes del Pino recibirán los premios 'Córdoba avanza en Igualdad' 2026

Patricia Gallego y Lourdes del Pino recibirán los premios 'Córdoba avanza en Igualdad' 2026

José Sáez, director del Instituto de Medicina Legal de Córdoba: «Ahora hay que valorar el daño de los lesionados en Adamuz»

José Sáez, director del Instituto de Medicina Legal de Córdoba: «Ahora hay que valorar el daño de los lesionados en Adamuz»
Tracking Pixel Contents