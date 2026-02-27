Esther Capitán asume la presidencia de AJE Córdoba con el reto de impulsar el emprendimiento desde edades tempranas

Esther Capitán ha sido nombrada presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Córdoba, que este viernes ha celebrado su asamblea con carácter electoral en la sede de la Fundación de la Caja Rural, según informa la asociación empresarial en una nota de prensa. La nueva presidenta, hasta ahora vicepresidenta de la organización, asume el cargo tras el mandato de Víctor Macías en los últimos dos años.

Durante el acto, Capitán ha agradecido la labor de su antecesor y ha anunciado que su mandato estará centrado en reforzar el papel de la asociación como agente social activo y referente del emprendimiento en la provincia.

La asamblea ha contado con el respaldo de José Carlos Gómez Villamandos, Consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía; Salvador Fuentes, presidente de la Diputación de Córdoba; Antonio Díaz, presidente de CECO; Manuel Reina, fundador de AJE Córdoba, y Félix Almagro, presidente de AJE Andalucía entre otras personalidades.

Objetivos de la nueva etapa

Entre las principales líneas estratégicas de esta nueva etapa, la nueva presidenta ha subrayado, en primer lugar, “el compromiso total de AJE Córdoba con la provincia”. “Más que nunca, pondremos el foco en identificar el talento en todos los municipios y garantizar que ningún joven empresario se quede sin información ni acompañamiento”, ha afirmado.

Asimismo, Capitán se propone con este nuevo programa abordar objetivos clave como el impulso de la cultura emprendedora desde edades tempranas -a través del proyecto Under30- y la promoción del relevo generacional con medidas fiscales, financieras y de acompañamiento que protejan el empleo y la continuidad empresarial.

Finalmente, ha destacado la necesidad de afrontar retos estructurales como el absentismo laboral, la dificultad para encontrar trabajadores, la elevada presión fiscal, la inestabilidad jurídica y las barreras de acceso a vivienda y financiación. En este sentido, ha reclamado un entorno "estable, previsible y más justo para el joven empresario".

El equipo directivo

Esther Capitán estará acompañada por un comité ejecutivo renovado, con Juan Bosco Ruiz como vicepresidente, Julia Aguirre como vicepresidenta Segunda, Carlos Martínez como secretario general y Pedro Castillejo como tesorero, junto al resto del equipo directivo y por Virginia Aguilar, gerente de la entidad.

Balance y apoyo en los nuevos retos

Víctor por su parte, ha hecho hincapié en la fuerza de la comunidad como motor empresarial, así como en la importancia de mantener el crecimiento sostenido de las sinergias generadas, teniendo en cuenta a toda la provincia de Córdoba. Ha querido destacar el valor de la voz colectiva: “Hemos trasladado inquietudes y propuestas a las administraciones, y cuando hemos ido unidos, hemos conseguido que se nos escuche”.