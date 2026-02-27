Emacsa rehabilitará el colector de la calle Alfonso XIII antes de que Infraestructuras la pavimente

La Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) rehabilitará el colector de alcantarillado en la calle Alfonso XIII, una actuación que tramitará por procedimiento abierto y con carácter urgente para permitir su ejecución durante el verano de 2026. El presidente, Daniel García-Ibarrola, ha informado de que en el marco del consejo de administración Emacsa ha aprobado la apertura del expediente de contratación para esta obra.

García-Ibarrola ha explicado que esta intervención “resulta necesaria ante el deficiente estado estructural del colector existente, parte del cual está conformado por una antigua cloaca de origen romano”. Ha añadido que “deberá realizarse en todo caso con carácter previo a la obra de pavimentación que el Área de Infraestructuras del Ayuntamiento tiene prevista” en este mismo viario.

La calle Alfonso XIII constituye además una arteria principal de distribución del tráfico en la zona centro, por lo que el corte de la vía tendría una elevada afección a la movilidad. Por este motivo, y en coordinación con el Área de Movilidad, “las obras se ejecutarán fuera del periodo escolar y en los meses de menor intensidad circulatoria, entre el 22 de junio y el 30 de agosto de 2026, precisamente para reducir al máximo el impacto sobre la movilidad y la actividad económica del centro”, ha indicado el presidente.

Consejo de administración de Emacsa. / CÓRDOBA

Más de 300.000 euros

El consejo de administración ha aprobado el proyecto técnico de la obra, los pliegos administrativos y técnicos, el inicio del procedimiento de licitación mediante su publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público y el gasto correspondiente, que se sitúa por encima de 300.000 euros.

El presidente de Emacsa, Daniel García-Ibarrola, ha concluido a este respecto que esta actuación responde a una “planificación coordinada entre delegaciones municipales y a la necesidad de actuar con anticipación”. El objetivo, ha agregado, es “intervenir de forma preventiva en las redes antes de las actuaciones urbanas, evitando problemas futuros y optimizando los recursos públicos”.

Trabajo durante el episodio de borrascas

Asimismo, el presidente ha informado al Consejo sobre la gestión realizada por Emacsa durante el reciente episodio del tren de borrascas y la crecida extraordinaria del río Guadalquivir entre finales de enero y mediados de febrero de 2026, que obligó a activar los protocolos operativos y el Centro Único de Control y Explotación para el seguimiento continuo del sistema. A pesar de las condiciones excepcionales, el abastecimiento de agua se mantuvo sin incidencias y las afecciones en el saneamiento fueron limitadas, concentrándose en zonas inundables y puntos puntuales de la red. También ha agradecido la coordinación y el esfuerzo realizado por el personal ante este episodio excepcional.

Actualmente, el sistema se encuentra en fase de recuperación progresiva, con trabajos de limpieza y reparación de infraestructuras, al tiempo que la empresa impulsa medidas para reforzar la resiliencia y mejorar la respuesta ante futuros episodios extremos.