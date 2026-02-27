Se publicará el 7 de marzo
Diario CÓRDOBA publica un libro sobre el 25 aniversario del parque tecnológico de Córdoba
La publicación ahondará en la importancia del espacio para la innovación empresarial
Diario CÓRDOBA publicará el próximo 7 de marzo un libro para conmemorar el 25 aniversario del parque científico y tecnológico de Córdoba, hasta ahora Rabanales 21, pero que ya ha pasado a denominarse Córdoba TechPark. La publicación reflejará la evolución del complejo, pero también su importancia para la innovación y actividad empresarial de Córdoba. En un amplio documento de más de 100 páginas, se analizará cómo el parque ha sido motor de innovación y transferencia de conocimiento, pero también un impulsor de desarrollo económico.
También se contará la evolución de Córdoba TechPark y la potencialidad de sus instalaciones para las empresas, todo en un marco de innovación e investigación que se ha configurado como uno de los núcleos principales de Andalucía y con una gran proyección de futuro.
La historia del Córdoba TechPark
El parque tecnológico de Córdoba se constituyó el 4 de junio de 2001 bajo el impulso de la Universidad de Córdoba para poner en marcha un centro con vocación investigadora, especialmente en la actividad agroindustrial, que uniera universidad, investigación y empresa. Posteriormente, se fueron incorporando otras administraciones como la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación, así como diversas empresas.
Tras una primera etapa de planificación, construcción de edificios e incorporación de empresas, el parque entró en preconcurso de acreedores, del que salió en 2022 al aprobarse un plan de pagos a los acreedores que culminará en 2030. Ahora, el parque se encuentra en un periodo de consolidación tras cerrar el año 2025 con 110 empresas adheridas. Además, la ocupación es plena en los dos centros de alojamiento empresarial (Centauro y Aldebarán) y el edificio Orión alberga la Incubadora de Alta Tecnología Córdoba Biotech. A lo largo del año pasado, las empresas instaladas en el espacio alcanzaron un volumen de negocio de 60 millones de euros.
