Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ratio EducaciónCierre del AlcázarEstación de Villanueva de CórdobaEnfermedades rarasCarmen CalvoImpacto FloraSeñora de las tabernasCastillosElecciones andaluzasAvispón oriental
instagramlinkedin

Agrupación musical

El coro y rondalla Fantasía Cordobesa celebra el Día de Andalucía con música popular en el Centro Cívico Norte

El coro y rondalla Fantasía Cordobesa interpretará este viernes, 27 de febrero, un repertorio de música andaluza y cordobesa en el Centro Cívico Norte con motivo del Día de Andalucía

Coro y Rondalla Fantasía Cordobesa.

Coro y Rondalla Fantasía Cordobesa. / CÓRDOBA

Manuel Ruiz

Manuel Ruiz

Córdoba

Música popular para celebrar el Día de Andalucía. El Centro Cívico Norte, en avenida Cruz de Juárez s/n, acogerá este viernes 27 de febrero, a las 19.00 horas, la actuación del coro y rondalla Fantasía Cordobesa, con motivo del Día de Andalucía. La actuación, promovida por el Ayuntamiento de Córdoba a través de la Delegación de Participación Ciudadana, es una oportunidad para disfrutar de la música popular que forma parte de nuestras tradiciones. La entrada será libre hasta completar aforo.

El programa que se presentará hará un recorrido por el repertorio popular andaluz y cordobés, con piezas que reflejan parte de la identidad y costumbres de Córdoba y Andalucía.

Noticias relacionadas

Entre los temas que se interpretarán se encuentran Andalucía, Cantar a Córdoba, A la mujer cordobesa, Así es mi Granada, La Jota de Pozoblanco o A San Rafael y, para cerrar la celebración, el Himno de Andalucía. Un concierto que será un homenaje a la música más genuina y a las raíces de Córdoba.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents