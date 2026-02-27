Agrupación musical
El coro y rondalla Fantasía Cordobesa celebra el Día de Andalucía con música popular en el Centro Cívico Norte
El coro y rondalla Fantasía Cordobesa interpretará este viernes, 27 de febrero, un repertorio de música andaluza y cordobesa en el Centro Cívico Norte con motivo del Día de Andalucía
Música popular para celebrar el Día de Andalucía. El Centro Cívico Norte, en avenida Cruz de Juárez s/n, acogerá este viernes 27 de febrero, a las 19.00 horas, la actuación del coro y rondalla Fantasía Cordobesa, con motivo del Día de Andalucía. La actuación, promovida por el Ayuntamiento de Córdoba a través de la Delegación de Participación Ciudadana, es una oportunidad para disfrutar de la música popular que forma parte de nuestras tradiciones. La entrada será libre hasta completar aforo.
El programa que se presentará hará un recorrido por el repertorio popular andaluz y cordobés, con piezas que reflejan parte de la identidad y costumbres de Córdoba y Andalucía.
Entre los temas que se interpretarán se encuentran Andalucía, Cantar a Córdoba, A la mujer cordobesa, Así es mi Granada, La Jota de Pozoblanco o A San Rafael y, para cerrar la celebración, el Himno de Andalucía. Un concierto que será un homenaje a la música más genuina y a las raíces de Córdoba.
- Manuel Rodríguez-Poyo, notario: «Es más barata la herencia que la donación»
- Nace en Córdoba la 'Flamenchitería': una manera diferente de comer flamenquines (en cualquier lugar)
- La Aemet avisa de la vuelta de la lluvia a Córdoba: estos son los días en que habrá que coger de nuevo el paraguas
- La estación de trenes de Córdoba bate su récord y roza los seis millones de viajeros
- El Ayuntamiento de Córdoba y AVRA negocian una solución para las casas de San Agustín
- Un local de un residencial de Arroyo del Moro en Córdoba se convertirá en 29 VPO
- El IAS-CSIC, el Ayuntamiento y Sadeco inician un estudio para frenar la expansión del avispón oriental en Córdoba
- La Junta de Andalucía anuncia en CÓRDOBA Conecta un parque de vivienda para pequeños municipios