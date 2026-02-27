El coro y rondalla Fantasía Cordobesa celebra el Día de Andalucía con música popular en el Centro Cívico Norte

Música popular para celebrar el Día de Andalucía. El Centro Cívico Norte, en avenida Cruz de Juárez s/n, acogerá este viernes 27 de febrero, a las 19.00 horas, la actuación del coro y rondalla Fantasía Cordobesa, con motivo del Día de Andalucía. La actuación, promovida por el Ayuntamiento de Córdoba a través de la Delegación de Participación Ciudadana, es una oportunidad para disfrutar de la música popular que forma parte de nuestras tradiciones. La entrada será libre hasta completar aforo.

El programa que se presentará hará un recorrido por el repertorio popular andaluz y cordobés, con piezas que reflejan parte de la identidad y costumbres de Córdoba y Andalucía.

Entre los temas que se interpretarán se encuentran Andalucía, Cantar a Córdoba, A la mujer cordobesa, Así es mi Granada, La Jota de Pozoblanco o A San Rafael y, para cerrar la celebración, el Himno de Andalucía. Un concierto que será un homenaje a la música más genuina y a las raíces de Córdoba.