Córdoba ofertará 8.052 plazas para el próximo curso escolar, con menos niños y más unidades de Infantil

Menos niños y más unidades para segundo ciclo de Infantil. Córdoba ofertará el próximo curso 8.052 plazas, unas 800 menos que el curso pasado para alumnado de 3 años que se incorpora por primera vez al sistema educativo. La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ofertará menos plazas porque habrá menos niños que empiecen el segundo ciclo de Infantil, debido a la bajada de la natalidad. No obstante, habrá también al menos 17 unidades más para este alumnado a causa de la bajada de la ratio a 22 alumnos por aula establecida por la normativa de escolarización. Esa cifra de 17 nuevas aulas se ampliará, con toda probabilidad, conforme a la demanda de escolarización. De las 8.052 plazas de nuevo ingreso, el 77,6% corresponden a centros públicos y el 22,4% a centros concertados.

En un momento en el que la natalidad sigue cayendo cada año, a partir del próximo curso y de forma progresiva en Infantil y Primaria, las aulas andaluzas tendrán un máximo de 22 escolares en vez de 25, comenzando el proceso con el primer curso del segundo ciclo de Infantil y así sucesivamente. Esta medida de calado permitirá tener más tiempo para cada alumno, mayor capacidad para detectar las dificultades de aprendizaje y una mejor atención al alumnado con necesidades educativas especiales.

Proceso de escolarización, a partir del 1 de marzo

El próximo 1 de marzo dará comienzo el proceso de escolarización para el curso 2026-2027 en los 378 centros de la provincia de Córdoba sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas de Educación Infantil (segundo ciclo), Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato. El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 31 de marzo. En total, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha ofertado en Córdoba 123.980 plazas, de las cuales el 77,33% corresponden a centros públicos y el 22,67% a centros concertados. El proceso de escolarización incluye tanto a los niños y niñas que acceden por primera vez al sistema educativo, ya sea en centros públicos o concertados, como al alumnado que solicite un cambio de centro escolar.

Servicios complementarios

Respecto a los servicios complementarios en la provincia, el servicio de aula matinal se ofrecerá en 159 centros, cuatro más respecto a este curso. Asimismo, el número de centros que ofertarán comedor escolar aumenta en uno y hagrá 191 en total mientras 171 tendrán actividades extra escolares. Según informa la Consejería en un comunicado, desde el curso 2019-20, en Córdoba se han incrementado en 20 los centros con aula matinal y en 11 los que disponen de comedor escolar.

Mapa de escolarización de Córdoba en el curso 2026/27. / Córdoba

Criterios de admisión

En cuanto a los criterios de admisión que se aplican cuando no hay plazas suficientes en los colegios o institutos para atender todas las solicitudes, no hay novedad para el próximo curso, es decir, se mantienen las mismas condiciones. Se otorgarán 14 puntos por existencia de hermanos en el centro y por proximidad al domicilio familiar. También puntuará que el alumno o alumna a escolarizar haya nacido de parto múltiple (un punto) y se mantienen los criterios que otorgan puntos por tener matriculado en el primer ciclo de Infantil a un hijo o hija, con la finalidad de fomentar la escolarización en esta etapa; guardadores legales con actividad laboral o profesional remunerada; el expediente académico del alumnado para su admisión en Bachillerato; de renta per cápita anual de la unidad familiar y de discapacidad o trastorno del desarrollo. También continúan los mismos supuestos y puntuación por pertenencia a una familia numerosa, familia monoparental o familia con dos hijos o hijas.

En los supuestos de prioridad en la admisión siguen el de representante o los representantes legales del alumno o alumna que tengan su puesto de trabajo habitual en el centro donde soliciten la admisión; a los deportistas de rendimiento base para que puedan estudiar en un centro cercano al lugar donde entrenen facilitando el desarrollo de su carrera deportiva, por ser familiar hasta segundo grado de consanguinidad de una persona víctima de terrorismo y también a los niños en acogimiento familiar.

Procedimiento y plazos

La Consejería recuerda también que el procedimiento de escolarización se inicia con la publicación por parte de los centros educativos de la relación de puestos escolares vacantes, así como de la información sobre las direcciones catastrales comprendidas en sus zonas de influencia y limítrofes. Cuando la oferta de plazas coincida o sea superior a la demanda, los solicitantes serán admitidos y en aquellos casos en los que no se puedan atender todas las peticiones, se procederá a la baremación de las mismas. Cada centro docente hará pública en su tablón de anuncios, hasta el 20 de abril, la relación de solicitantes con la puntuación asignada y, a partir de esa fecha, se abrirá un plazo de 10 días lectivos para la presentación de alegaciones. Si tras la aplicación de los criterios de baremación (hermanos en el centro, domicilio familiar o laboral, renta anual, discapacidad, familia numerosa o monoparental o con dos hijos, guardadores legales con actividad laboral remunerada, matrícula en el primer ciclo de Educación Infantil y expediente académico de Bachillerato) se producen empates, se aplicará el resultado del sorteo público que se celebrará el día 13 de mayo, una vez cerrado el proceso de admisión de solicitudes. La relación definitiva de alumnado admitido y no admitido saldrá el 14 de mayo.

A través del Portal de la Escolarización, en la web de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, las familias tendrán acceso a la información sobre los centros docentes, las enseñanzas y la oferta de servicios complementarios, así como la normativa reguladora y el impreso de solicitud, que se podrá presentar telemáticamente o bien en los propios colegios e institutos. Además, la aplicación APP iEscolariza permite realizar consultas de centros y de los puntos de baremo por domicilio. A través de este dispositivo las familias recibirán notificaciones gratuitas tanto del procedimiento como de su solicitud. La Consejería ha habilitado un teléfono gratuito de información (900 848 000), en horario ininterrumpido de 8.00 a 19.00 horas.

En el curso actual, el 97,81 % de las familias cordobesas han obtenido plaza en el centro elegido como primera opción, mientras que el 99,66 % ha logrado el puesto escolar en alguno de los centros preferidos. El sorteo para resolver situaciones de empate tras la aplicación del baremo en las solicitudes de admisión del curso actual 2025-26 en los centros públicos y concertados de la provincia de Córdoba resolvió 25 en centros cordobeses, frente a los 96 del curso 2018-19, es decir, se ha reducido en un 74%. Además, en el curso actual 73 hermanos se han reagrupado en los centros educativos de Córdoba.