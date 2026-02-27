Los colegios de Córdoba empiezan a recibir la orden para ofrecer menú vegetariano o sin carne en los comedores

Los centros educativos de Córdoba que cuentan con servicio de comedor (tanto públicos, como concertados y privados) han empezado ya a recibir la orden de la Junta de Andalucía para ofrecer, entre otras cosas, menús vegetarianos o sin carne a los alumnos. La norma viene marcada por un real decreto aprobado en abril de 2025 “de seguridad alimentaria y nutrición, para el fomento de una alimentación saludable y sostenible en centros educativos” que tiene entre sus objetivos garantizar que los menores tienen una alimentación de calidad o reducir la obesidad infantil. La norma deberá empezar a cumplirse, sí o sí, a partir del mes de abril de este año, cuando se cumpla un año de la aprobación de la real decreto.

Los requisitos que antes eran deseables o recomendables ahora serán obligatorios. Entre esos requisitos se establece que se deberá ofrecer más verdura o que los comedores deberán adaptar algunos menús por distintos motivos, ya sean médicos (alergias o intolerancias), éticos o religiosos.

Menús concretos

Más allá de lo nutricional, el real decreto establece que los centros educativos con comedor tendrán que ofrecer menús que se adapten a los alumnos sin que ello suponga un mayor coste para las familias. Aquí entran desde motivos médicos (que el alumno tenga ciertas alergias o intolerancias a algunos alimentos), motivos éticos (si la familia pide, por ejemplo, que se le dé a su hijo un menú vegetariano) y motivos religiosos (menús, por ejemplo, sin carne de cerdo). En el caso de que el comedor no elabore estos menús individualizados, sí deberá facilitar la conservación y refrigeración de la comida que estos alumnos se traigan de casa.

Imagen de archivo de niños comiendo en el comedor de un colegio en Córdoba. / CÓRDOBA

Así serán las frecuencias de los alimentos

Abordando, ya sí, la parte alimentaria, los comedores deberán ofrecer, en los primeros platos, legumbres (una o dos veces por semana), hortalizas (una o dos veces por semana), pasta o arroz integral (mínimo cuatro veces al mes). En segundos platos deberá haber pescado (de una a tres veces por semana alternando entre blanco y azul), huevos (una o dos veces por semana), proteína vegetal (de una a cinco veces por semana) y carne (roja una vez a la semana como mucho y procesada máximo dos veces).

En guarniciones, tendrán que ofrecer ensalada (entre tres y cuatro veces por semana) y patatas, hortalizas y/o legumbres (una o dos veces por semana). En cuanto a los postres, deberá haber fruta entre cuatro o cinco veces a la semana y el resto (se recomienda yogur y cuajada sin azúcar añadido o queso fresco) como mucho una vez a la semana.

Un grupo de niños come fruta en el comedor de su colegio. / CÓRDOBA

Además, solo se podrá ofrecer agua como bebida y si hay máquinas expendedoras de refrescos no podrán ser accesibles para alumnos de Infantil y Primaria, no podrán publicitar alimentos y los productos que haya no podrán tener más de 200 kilocalorías ni más de 15 miligramos por cada 100 mililitros de cafeína.

Más requisitos

A todo ello, el decreto también establece que el menú debe basarse en alimentos frescos y de temporada, tiene que limitar a consumo moderado las proteínas animales y se deben reducir los residuos que se generan.