Alimentación
Los colegios de Córdoba empiezan a recibir la orden para ofrecer menú vegetariano o sin carne en los comedores
Las nuevas medidas, aprobadas por real decreto, entrarán en vigor en el mes de abril
Los centros educativos de Córdoba que cuentan con servicio de comedor (tanto públicos, como concertados y privados) han empezado ya a recibir la orden de la Junta de Andalucía para ofrecer, entre otras cosas, menús vegetarianos o sin carne a los alumnos. La norma viene marcada por un real decreto aprobado en abril de 2025 “de seguridad alimentaria y nutrición, para el fomento de una alimentación saludable y sostenible en centros educativos” que tiene entre sus objetivos garantizar que los menores tienen una alimentación de calidad o reducir la obesidad infantil. La norma deberá empezar a cumplirse, sí o sí, a partir del mes de abril de este año, cuando se cumpla un año de la aprobación de la real decreto.
Los requisitos que antes eran deseables o recomendables ahora serán obligatorios. Entre esos requisitos se establece que se deberá ofrecer más verdura o que los comedores deberán adaptar algunos menús por distintos motivos, ya sean médicos (alergias o intolerancias), éticos o religiosos.
Menús concretos
Más allá de lo nutricional, el real decreto establece que los centros educativos con comedor tendrán que ofrecer menús que se adapten a los alumnos sin que ello suponga un mayor coste para las familias. Aquí entran desde motivos médicos (que el alumno tenga ciertas alergias o intolerancias a algunos alimentos), motivos éticos (si la familia pide, por ejemplo, que se le dé a su hijo un menú vegetariano) y motivos religiosos (menús, por ejemplo, sin carne de cerdo). En el caso de que el comedor no elabore estos menús individualizados, sí deberá facilitar la conservación y refrigeración de la comida que estos alumnos se traigan de casa.
Así serán las frecuencias de los alimentos
Abordando, ya sí, la parte alimentaria, los comedores deberán ofrecer, en los primeros platos, legumbres (una o dos veces por semana), hortalizas (una o dos veces por semana), pasta o arroz integral (mínimo cuatro veces al mes). En segundos platos deberá haber pescado (de una a tres veces por semana alternando entre blanco y azul), huevos (una o dos veces por semana), proteína vegetal (de una a cinco veces por semana) y carne (roja una vez a la semana como mucho y procesada máximo dos veces).
En guarniciones, tendrán que ofrecer ensalada (entre tres y cuatro veces por semana) y patatas, hortalizas y/o legumbres (una o dos veces por semana). En cuanto a los postres, deberá haber fruta entre cuatro o cinco veces a la semana y el resto (se recomienda yogur y cuajada sin azúcar añadido o queso fresco) como mucho una vez a la semana.
Además, solo se podrá ofrecer agua como bebida y si hay máquinas expendedoras de refrescos no podrán ser accesibles para alumnos de Infantil y Primaria, no podrán publicitar alimentos y los productos que haya no podrán tener más de 200 kilocalorías ni más de 15 miligramos por cada 100 mililitros de cafeína.
Más requisitos
A todo ello, el decreto también establece que el menú debe basarse en alimentos frescos y de temporada, tiene que limitar a consumo moderado las proteínas animales y se deben reducir los residuos que se generan.
Suscríbete para seguir leyendo
- Manuel Rodríguez-Poyo, notario: «Es más barata la herencia que la donación»
- Nace en Córdoba la 'Flamenchitería': una manera diferente de comer flamenquines (en cualquier lugar)
- La Aemet avisa de la vuelta de la lluvia a Córdoba: estos son los días en que habrá que coger de nuevo el paraguas
- La estación de trenes de Córdoba bate su récord y roza los seis millones de viajeros
- El Gobierno dará 150 euros por persona y día a los desalojados por el temporal
- El Ayuntamiento de Córdoba y AVRA negocian una solución para las casas de San Agustín
- Un local de un residencial de Arroyo del Moro en Córdoba se convertirá en 29 VPO
- Importantes retenciones en el túnel de los Omeyas de Córdoba tras el choque de cinco vehículos en plena hora punta de la mañana