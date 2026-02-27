La bajada de la ratio a 22 alumnos por aula generará en Córdoba 17 nuevas unidades de tres años

La Consejería de Desarrollo Educativo y FP de la Junta de Andalucía aprobó a principios de febrero un límite máximo de alumnos en las aulas de primer curso de Infantil que empezará a aplicarse en el curso 2026-2027. En este caso, según la resolución publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el 2 de febrero, estas clases tendrán, como máximo, 22 alumnos, frente a los 25 que establece el límite marcado por el Gobierno central. Según detallan a este periódico fuentes de Desarrollo Educativo, esta bajada de ratio supondrá la creación de 17 nuevas unidades para alumnos de tres años en la provincia de Córdoba. Las mismas fuentes concretan que se trata de un dato “orientativo” que podría aumentar con el proceso de escolarización, procedimiento que se abre el próximo 1 de marzo.

De momento, ese límite máximo rebajado respecto a lo que marca el Estado se aplicará solamente en el primer curso de Infantil, aunque la intención, según señaló en su día la Junta, es aplicarlo de forma progresiva tanto en los siguientes cursos de Infantil como de Primaria. En toda la comunidad autónoma, la creación de nuevas aulas que traerá consigo esta bajada de la ratio superará el centenar, según los cálculos del Gobierno andaluz.

Varios niños y niñas entran al colegio en el primer día de curso. / CÓRDOBA

Reducción de la ratio también en las aulas mixtas

El mismo decreto incluía, además, otro límite a aplicar en las denominadas aulas mixtas, aquellas que cuentan con alumnado de distintos cursos de un mismo ciclo o de etapa educativa. En este caso, las unidades que hasta ahora podían tener hasta 15 alumnos pasan a un máximo de 13 y las de 13 pasan a un límite de 11.

En aquellas zonas de escolarización en las que no se puedan incrementar las unidades porque los centros no dispongan de los espacios necesarios, se autorizará, según la Junta, y “con carácter excepcional”, el incremento del número de plazas ofertadas por unidad escolar hasta un máximo de 25 alumnos. Esto implicará, por su parte, el aumento de la plantilla de estos centros.

Datos de escolarización para el próximo curso

En la provincia de Córdoba, para el curso 2026-207 se incorporarán al sistema educativo 5.512 niños para el primer curso de Infantil, una cifra que, de nuevo, se reduce con respecto al curso anterior (la bajada con respecto a 2025-2026 será de 66 alumnos).

Baremos de escolarización. / CÓRDOBA

Con respecto a los criterios de baremación para la escolarización, volverán a ser los mismos que en cursos anteriores. La máxima cantidad de puntos, hasta 14, se obtendrá por tener hermanos en el mismo centro en el que se quiera escolarizar al alumno y por estar el domicilio en la zona de influencia de ese centro. Se contabiliza con 10 puntos que el trabajo de los progenitores esté en la zona de influencia o que el domicilio esté en la zona limítrofe al centro elegido. Si el trabajo está en esa zona limítrofe los puntos serán 6.

Noticias relacionadas

En cuanto a la consideración de la renta de la unidad familiar, los puntos van de 0 a 4 dependiendo del Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Existen otros criterios que puntuarán, como tener algún grado de discapacidad (el alumno a escolarizar, sus padres o sus hermanos), que va de los 0,5 a los 4 puntos o el ser familia monoparental o numerosa, de 2 a 2,5 puntos.