El Ayuntamiento de Córdoba pedirá al TSJA la inadmisión de los recursos vecinales por la recogida neumática

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Córdoba pedirán al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que no admita los recursos de apelación que han empezado a presentar algunas comunidades de vecinos tras haber perdido sus demandas por la recogida neumática de basura. El Ayuntamiento de Córdoba considera que el alto tribunal debería dictar la inadmisibilidad de los recursos porque las sentencias no están siendo superiores a 30.000 euros por vecino, por lo que no serían, a su juicio, susceptibles de recurso de apelación.

A principios de febrero, el Ayuntamiento de Córdoba hizo balance de esta controversia judicial: de los 72 procedimientos relativos al Plan Especial de Recogida Neumática de Córdoba, 54 sentencias han sido favorables al Consistorio. El alto porcentaje de fallos a favor de los intereses municipales confirma, según el criterio municipal, que la administración actuó «dentro del marco legal y del margen de tolerancia administrativa». Además, aunque algunas reclamaciones hayan sido parcialmente reconocidas, la mayoría de los demandantes «no contaban con fundamentos suficientes o reclamaban duplicadamente por el mismo hecho», según las sentencias. Sin embargo, y toda vez que cabe recurso de apelación ante el TSJA, buena parte de los demandantes (sobre todo comunidades de vecinos) han presentado ya sus respectivos recursos de apelación.

Un vecino junto a un sistema de recogida neumática de basura. / A.J. GONZÁLEZ

Variedad de demandantes

Cabe recordar que este procedimiento legal fue iniciado por comunidades de propietarios y juntas de compensación de viviendas de la zona de expansión de la ciudad como Turruñuelos, Huerta de Santa Isabel Este o Nuevo Zoco, y un tercer grupo heterogéneo con empresas como Urban Refuge (antigua Arrorroca), encargada de hacer la instalación de recogida neumática, un sistema que finalmente no se puso en marcha.

Todos ellos han reclamado al Ayuntamiento indemnizaciones por los supuestos perjuicios económicos derivados de la implementación del sistema de recogida neumática en la ciudad que no ha llegado a funcionar. El Tribunal Superior de Justicia declaró nula la aplicación de ese plan en 2022 y los primeros fallos tras las demandas vecinales se conocieron en abril del 2025 (las dos primeras sentencias le dieron la razón al Ayuntamiento). En total, las reclamaciones presentadas por los demandantes suman más de 20 millones de euros.