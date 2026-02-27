El Ayuntamiento de Córdoba, dispuesto a trabajar con la CHG para cerrar el convenio de encauzamiento de los arroyos

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha dicho este viernes que el Ayuntamiento de la ciudad está dispuesto a trabajar en el convenio con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que permitirá, entre otras cosas, encauzar los arroyos de la Sierra y evitar así inundaciones como las ocurridas durante el último tren de borrascas. Bellido ha recordado que ese convenio, en el que se trabaja desde hace tiempo, "por nuestra parte ya lo tenemos aprobado en sede municipal". Un convenio que, espera, se ponga en marcha "cuanto antes" y que Bellido ha calificado como "muy sensato".

Hace escasos días, fuentes de la CHG señalaron a este periódico que el proyecto de encauzamiento de estos arroyos sigue "en estudio". A ello añadían que era necesario "promover reuniones técnicas" entre el organismo de cuenca y el Ayuntamiento de la ciudad para ver qué parte del trabajo corresponde a cada uno.

Sobre ello, y en lo que ha insistido el alcalde, es que la CHG se ofreció a hacer el encauzamiento de los arroyos, mientras que el Ayuntamiento se hacía cargo de las conexiones y del mantenimiento de infraestructuras. Entre las tareas municipales, ha recordado el regidor, está también la limpieza de los cauces, algo que se hará en tres fases y en lo que ya se está trabajando, además, pidiendo asesoramiento, precisamente, a la CHG.

Limpieza de lodo tras las inundaciones. / A. J. GONZÁLEZ

Bellido ha asegurado que las relaciones entre el Consistorio y el organismo de cuenca "son buenas" y ha añadido que "es positivo que trabajemos juntos".

Riesgo de inundaciones

Córdoba capital está afectada por cuatro Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs), con 4.247 hectáreas inundables y 22.377 habitantes afectados en el núcleo urbano para un periodo de retorno de 500 años. Con las últimas borrascas, el desbordamiento de arroyos ha provocado inundaciones significativas en Alcolea y Majaneque (más allá de las afecciones por la crecida del Guadalquivir). Es más, según dijo el alcalde en su día, con ese tren de borrascas, “prácticamente, no hubo un arroyo que no se desbordarse”. La clave del encauzamiento es que llevaría el agua a los colectores, sin que circulase libremente y, por lo tanto, sin desbordamientos significativos.