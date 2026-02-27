El Ayuntamiento de Córdoba y CECO se unen para impulsar el turismo tras la falta de trenes y las borrascas

El sector turístico de Córdoba atraviesa una situación crítica debido a los efectos combinados del accidente ferroviario en Adamuz y las intensas borrascas que afectaron la provincia durante el último mes. Con el objetivo de abordar el impacto en las empresas turísticas locales y definir acciones de recuperación, el Ayuntamiento de Córdoba se ha reunido con la Comisión de Turismo de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO).

Entre las propuestas avanzadas tanto desde CECO como del Ayuntamiento destacan campañas promocionales para recuperar la reputación de Córdoba como destino turístico, descuentos en viajes y estancias, así como la promoción de nuevos destinos desde el aeropuerto de Córdoba. Además, se ha instado a las administraciones competentes a priorizar la conservación y modernización de las infraestructuras de transporte, como las vías férreas y las carreteras nacionales.

La importancia de "escuchar al sector"

La reunión, presidida por Antonia Alcántara, presidenta de la Comisión de Turismo de CECO, ha contado con la presencia de la presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, y la delegada municipal de Turismo, Marian Aguilar, quienes han reafirmado el compromiso institucional con el sector. Torrent ha subrayado la importancia de escuchar de cerca al sector para que las ayudas lleguen de forma justa a todas las pequeñas y medianas empresas turísticas afectadas.

Reunión de CECO y el Ayuntamiento para abordar los problemas del turismo tras la falta de trenes y las borrascas. / CÓRDOBA

Según el análisis realizado, el parón ferroviario ha causado una disminución significativa de la ocupación hotelera y ha generado numerosas cancelaciones en áreas como la restauración y las visitas guiadas. Además, las condiciones climáticas también han contribuido a estos datos.

Según ha señalado Aguilar, Córdoba sigue siendo un destino turístico de alta calidad y ha asegurado que "vamos a trabajar de forma unida para reforzar esa reputación". Ambas partes han acordado seguir trabajando de manera conjunta para asegurar que la Marca Córdoba no se vea dañada por estos desafíos.