Antonio Maíllo presenta su proyecto para Andalucía en Córdoba y llama a "no resignarse con que va a ganar" Juanma Moreno

Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta de Andalucía, presentará su candidatura esta tarde en la Facultad de Ciencias del Trabajo Córdoba, en un acto que será el preludio del 28 de febrero y en el que expondrá su proyecto para Andalucía. Acompañado por Rosa Rodríguez, candidata de la confluencia por Córdoba, Maíllo ha asegurado a la luz de la última encuesta del Centra para Andalucía, que da a su formación un 6% de intención de voto, que están "en la dirección correcta y en línea ascendente". Maíllo también se ha mostrado convencido de que los andaluces darán "un vuelco" a las encuestas en junio, cuando se espera que se celebren las elecciones andaluzas, y ha recordado que históricamente Andalucía ha hecho cambios de guion en los últimos momentos: "Nos quieren resignar con que va a ganar Moreno Bonilla, pero no solo no va a ganar, sino que va a perder el gobierno".

Maíllo ha defendido el peso de Córdoba en la región y ha acusado al PP de haberla "arrinconado" asegurando que Por Andalucía va a reivindicarla y situarla "en primera línea". En este sentido, ha subrayado el peso de Córdoba en el sector primario y ha avanzado que Por Andalucía incluirá en su programa un proyecto integral de desarrollo rural que ayude a recuperar la población y el equilibrio territorial en los pueblos de Córdoba, Jaén, y otras áreas rurales que sufren la despoblación.

Fortalecer la FP

Desde Por Andalucía, Maíllo asegura que se comprometen a fortalecer la educación pública, duplicando los puestos escolares de los ciclos formativos en aquellos institutos donde se pueda impartir también en turno de tarde, aprovechando las mismas infraestructuras. Además, proponen un plan de modernización de la infraestructura educativa que incluya la creación de nuevos centros, así como el remozamiento de los actuales, su ampliación, adecuación, y climatización. En este sentido, el candidato critica la falta de oferta en Córdoba de Formación Profesional, y cómo el gobierno del Partido Popular está favoreciendo a los grandes fondos de inversión en lugar de invertir en la educación pública.

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, y candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta. / AJ González / COR

Escudo social

El candidato también destacó el modelo integrador de la educación pública, que garantiza un acceso igualitario y de calidad para toda la población, independientemente de sus recursos. Criticó al gobierno de Juan Moreno y su alianza con Vox y Junts, que, recuerda Maíllo, mostraron ayer su oposición al escudo social y "su implicación en la posible ejecución de 70.000 desahucios, de los cuales 14.000 afectarían a Andalucía y más de 1.000 a Córdoba". En esta línea interpeló al presidente andaluz, al que hace responsable de esos futuribles desahucios: "¿Qué hará Moreno Bonilla? Mirar para otro lado, Ser sumiso al PP y con los poderosos y durísimo con los débiles".

Maíllo también hizo referencia a la necesidad de una modificación en la Ley de Memoria para reconocer como víctima del terrorismo de Estado a Manuel José García Caparrós, y desde Izquierda Unida, se han comprometido a trabajar para que se reconozca oficialmente como tal.

Finalmente, el coordinador de Izquierda Unida ha reconocido sentir un gran orgullo como andaluz por la solidaridad demostrada por la ciudadanía tanto en Adamuz como en la Serranía de Ronda, y ha defendido la necesidad de que la comunidad tenga un gobierno valiente y comprometido que luche contra las desigualdades y no se someta a los intereses de los poderosos.