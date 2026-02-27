No se ha hecho pública la fecha de reapertura
El Alcázar de Córdoba seguirá cerrado por obras y no abrirá el 28F
Se están ejecutando obras para el estreno del montaje nocturno y mejoras de las instalaciones
El Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba seguirá cerrado a las visitas turísticas este fin de semana, a pesar de que la previsión del Ayuntamiento era que se abriese el día 28 de febrero aprovechando la festividad del Día de Andalucía. El monumento se encuentra cerrado por la ejecución de obras destinadas a la conservación, mejora y modernización de este enclave patrimonial y, de momento, no se ha hecho público la fecha para la reapertura del espacio.
Los jardines del Alcázar se tuvieron que cerrar en enero para que se pudieran acometer las actuaciones para la puesta en marcha de un nuevo espectáculo nocturno de imagen, luz y sonido que se titulará Navegantes. La empresa encargada del montaje y de la adaptación del Alcázar al mismo, Lestgo, justificó en febrero un nuevo retraso en sus previsiones por «las persistentes lluvias» derivadas del carrusel de borrascas. A pesar de ese último contratiempo, la previsión de la empresa de espectáculos es acabar el proyecto «pronto», si bien no ha vuelto a dar ninguna fecha para el estreno.
Por otro lado, hay que recordar que desde el verano solo eran ya visitables los jardines del Alcázar debido a otras obras de instalaciones integrales que el Ayuntamiento está llevando a cabo en el edificio y que son incompatibles con las visitas turísticas en su interior. Esta actuación, de hecho, ha obligado a trasladar las bodas civiles que se celebraban en el Alcázar a la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía.
Obras de la cubierta del salón de mosaicos
Estas obras de instalaciones integrales persiguen la modernización de las infraestructuras internas del Alcázar, que permitirán a su vez garantizar el correcto mantenimiento y la seguridad del monumento. En su momento, el Ayuntamiento explicó que estas actuaciones mejorarán la experiencia del visitante a largo plazo y son imprescindibles para la conservación de la estructura y el valor histórico-artístico del conjunto. Por último, está pendiente la conclusión de las obras de las cubiertas del salón de mosaicos y del cuerpo de remate de la Torre del Homenaje, cuyo proyecto tuvo que ser modificado este otoño.
