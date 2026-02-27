La Agrupación de Cofradías estudiará el Miércoles Santo tras la decisión de la Hermandad de la Piedad de las Palmeras

La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba ha emitido un comunicado en el que «desea reafirmar públicamente su compromiso firme e ineludible con todas las Hermandades y Cofradías de la ciudad, tanto de Penitencia como de Gloria, recordando que su razón de ser es velar por ellas, coordinar la organización común de sus salidas procesionales y actos públicos, y canalizar, de manera ordenada y eficaz, las relaciones con las distintas instituciones».

El comunicado llega tras el anuncio de la hermandad de la Piedad de Las Palmeras, de que el próximo Miércoles Santo modificará el final de su estación de penitencia, estableciendo como punto de conclusión los jardines del Obispo, en la calle Amador de los Ríos, junto a la antigua Biblioteca Provincial.

Esta decisión, tomada sin contar con la Agrupación de Cofradías, responde a la tardía hora de regreso al templo, consecuencia de ocupar el último puesto de acceso a la carrera oficial, lo que prolonga considerablemente la jornada procesional.

La Agrupación subraya que, «como órgano que tiene encomendada la planificación global de los recorridos y la interlocución institucional, actúa como cauce único y legítimo para la tramitación de aquellas cuestiones que afectan al conjunto o inciden en el normal desarrollo de las estaciones de penitencia y procesiones de gloria. Este marco organizativo garantiza unidad de criterio, equilibrio entre corporaciones y una gestión coherente ante las administraciones públicas».

Piden la intervención del Ayuntamiento y estudiarán la jornada

En relación con la hermandad de la Piedad de las Palmeras, la Agrupación explica que «ha vuelto a solicitar de nuevo, formalmente, al Ayuntamiento la habilitación de un espacio que facilite su tránsito y contribuya a que su recorrido no se dilate en exceso. Dicha gestión se enmarca en la labor que corresponde a esta institución: estudiar las necesidades planteadas, ordenarlas dentro del conjunto del día y trasladarlas, cuando procede, a los organismos competentes para su valoración y resolución».

El texto añade que «la experiencia demuestra que el adecuado encaje de los itinerarios requiere una visión global y coordinada, razón por la cual cualquier planteamiento que afecte a los recorridos debe abordarse desde la planificación común que corresponde a la Agrupación».

Asimismo, la Agrupación señala que «una vez concluida la próxima Semana Santa, será imprescindible iniciar sin demora el estudio y trabajo técnico del Miércoles Santo, con el objetivo de lograr un encaje definitivo y equilibrado de los recorridos, fruto del diálogo interno y de la posterior tramitación institucional que proceda».

El comunicado finaliza reafirmando que «la Agrupación continuará ejerciendo su responsabilidad organizativa e institucional con espíritu de servicio, diálogo y lealtad a todas las Hermandades y Cofradías, trabajando siempre desde la coordinación y el respeto al marco común que nos une».

Origen: un cambio de norma del Cabildo

Cabe recordar que todo esto se ha ocasionado tras el acuerdo del Cabildo Catedral no permite que la estación de penitencia concluya en la Catedral, como ocurría en años anteriores, lo que obligó a la hermandad a reorganizar el tramo final de su recorrido.

La solicitud de la Hermandad de la Piedad de ocupar el cuarto puesto en la carrera oficial no recibió el acuerdo de las demás hermandades del día, por lo que quedó en última posición, lo que prolonga considerablemente su jornada procesional y motivó la búsqueda de una alternativa que garantice la continuidad de la corporación en la Semana Santa.