La Universidad de Córdoba entrega sus Premios Galileo a la Transferencia del Conocimiento

Miguel Agudo Zamora, catedrático de Derecho Constitucional, y Arturo Chica Pérez, catedrático de Química, han obtenido el Premio Galileo a la Transferencia del Conocimiento en Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas, y en Ciencias de la Salud, Experimentales, Tecnológicas e Ingenierías, respectivamente. Este premio lo concede la Universidad de Córdoba dentro del undécimo Plan Propio Galileo de Innovación y Transferencia. El objetivo de este galardón es reconocer la trayectoria en materia de innovación y transferencia del personal docente e investigador.

El rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo Rodríguez, ha hecho entrega de esta distinción que reconoce la trayectoria de investigadores de la UCO en la realización de actividades relacionadas con la innovación y con la transferencia del conocimiento a la sociedad, acompañado del presidente del Consejo Social, Francisco Muñoz Usano. El rector ha felicitado a los premiados y ha recordado el creciente valor de la transferencia del conocimiento en la comunidad universitaria. “Año tras año nos complacer comprobar cómo el profesorado ha ido incorporando la transferencia del conocimiento en su quehacer, junto a la investigación y la docencia”, ha indicado. “Los datos así lo demuestran: anualmente crece la cantidad de fondos captados a través de proyectos de transferencia, que no solo suponen una necesaria inyección de fondos privados la universidad, sino también una solidez en la aplicación de la investigación a necesidades reales y a las demandas de las empresas y las entidades”.

Premios Galileo 2026

El profesor Arturo Chica Pérez, catedrático de Química, ha sido reconocido por su trayectoria sobresaliente en ingeniería ambiental y biotecnología, claramente orientada a la investigación aplicada y a la transferencia de conocimiento. Destaca por la amplitud y continuidad de su actividad, su liderazgo en economía circular y gestión de residuos, y su implicación internacional, institucional y social, con impacto en empresas, administraciones y en el ámbito científico. Ha gestionado más de 2 millones de euros en contratos y proyectos colaborativos con empresas de los sectores del agua, residuos, agroalimentario y energías renovables, e impulsa patentes de aplicación industrial. En conjunto, ha dirigido casi 40 contratos de investigación, participado en más de 40 adicionales, coordinado 2 proyectos colaborativos y participado en otros 12, superando los 3 millones de euros captados. Acredita 3 patentes con algún tipo de explotación y diversos premios en innovación. El comité evaluador el premio ha considerado que ha sido clave en el impulso de la economía circular en Andalucía y Marruecos, innovando en compostaje, biometanización, gestión de olores y valorización de residuos, y liderando redes científicas como la REC. Desde la UCO y la UNIA ha promovido la internacionalización, con colaboraciones como la del profesor El Bari, y ha formado numerosos doctores incluso antes de existir la mención industrial. Su carrera se caracteriza por una fuerte orientación a la transferencia, el impacto social y la proyección internacional.

En sus palabras de agradecimiento, el profesor Chica Pérez ha indicado que “la transferencia, además de mejorar mi formación al contrastar la teoría de mi área de conocimiento con la realidad industrial y social, me ha permitido contribuir a la mejor gestión de residuos orgánicos, al aprovechamiento de recursos y de energías renovables, a la mejora de la gestión de las aguas urbanas, naturales y residuales, a la formación de la Red Española de Compostaje; a la superación de retos reales de industrias agroalimentarias...”. Arturo Chica ha dedicado el premio a su familia, sus compañeros de Departamento y grupos de investigación, y a las empresas con las que colaborado a lo largo de su dilatada carrera.

El profesor Miguel Agudo Zamora, catedrático de Derecho Constitucional, ha agradecido el galardón a la UCO, y ha expresado su suerte por haber podido dedicar su carrera académica al Constitucionalismo. “Es en el ámbito de la transferencia del conocimiento a la sociedad donde más he vibrado”, ha asegurado, “en Serbia, con el Gobierno de España y con la Administración Central, con el Ministerio de Defensa, con el Ayuntamiento de Córdoba... pero, sin la más mínima duda, es en el ámbito autonómico donde la resonancia de la transferencia del conocimiento ha vibrado con más fuerza y durante más tiempo”. El profesor Agudo ha indicado que, de todas las actividades de transferencia, “la que más relevancia ha tenido fue mi participación en la elaboración del actual Estatuto de Autonomía de Andalucía”. Finalmente, ha pedido “valentía” en la transferencia del conocimiento, pues “como universitarios esa también es nuestra misión”.

La cantera de la innovación

La vicerrectora de Innovación y Transferencia, Lourdes Arce Jiménez, ha indicado que, en este último año, los investigadores de la UCO han desarrollado proyectos de investigación y transferencia a demanda de las empresas por valor de 5.5 millones de euros financiados con fondos privados.

“Para que sea exitosa la colaboración universidad-empresa, hay que tener presente los pilares básicos de las empresas para entender la innovación que se hace en ellas que, entre otros, son: la rentabilidad, porque cualquier innovación se va a valorar en beneficio; el crecimiento, hasta dónde pueden llegar y ganar mercado; y la diferenciación, ya que las empresas buscan diferenciarse con algo nuevo, basado en un conocimiento que se obtiene, en la mayoría de los casos, gracias a la inversión en I+D+I", ha explicado Arce.

En cuanto al Concurso de Ideas de Negocio, los premios 2024-2025 han sido para Carlos Ruiz Díaz (3.000 €), en la categoría Sénior (Personal Docente e Investigador y PTGAS) por su idea "Inclusión sensorial del patrimonio”; mientras que el segundo premio (2.000 €) se ha otorgado a José Luis Ávila Jiménez por "Detector inteligente de caídas”. En la categoría Júnior (Estudiantes y egresados), Paula López Galindo ha recibido el primer premio por su idea "Tu día a día más fácil”, siendo el segundo galardón para Samuel Prieto Díaz por su proyecto "NarcLact”.

Igualmente, ha habido lugar para reconocer a los proyectos UCO-SOCIAL INNOVA y TRANSFIERE con los que la UCO reconoce aquellas iniciativas de transferencia y de aplicación práctica de conocimiento cuyos resultados tengan un beneficio social. El profesorado reconocido en esta edición ha sido, en la modalidad UCO-SOCIAL INNOVA, Antonia Navarro Tejero, Susana León Jiménez, María del Mar García Cabrera, María del Carmen Expósito Castro, María del Carmen Cruz Torres, Vicente Jesús Llorent García, Mercedes Álamo Sugráñez, Carmen María Viejo Almanzor, Juan Calmaestra Villén, María José Pino Osuna, Francisco Javier Herruzo Cabrera, Cristina María García Fernández, Azahara Arévalo Galán, José Luis Ávila Jiménez, Vanesa Cantón Habas, Ciro Milione, Estrella Inmaculada Agüera Buendía, Aurora del Rocío Gil de Castro y Joaquín Garrido Zafra.

En la modalidad, UCO-Transfiere, los galardonados han sido José María Castellano Martínez, Carmen Balbuena Torrezano, Alicia Carrillo Calderero, Isabel María Durán Muñoz, María José de la Haba de la Cerda, Isabel Luisa Castillejo González, Rocío Rincón Liévana, José Muñoz Espadero, Irene Magdalena Rodríguez Gómez, Jaime Gómez Laguna, Víctor Manuel Luque Almagro, Lara Paloma Sáez Melero, Magnolia María Conde de Felipe, Francisco Javier Martínez Moreno, Rafael Pineda Reyes, Marina Mora Ortiz, Francisco Agrela Sainz, Julia Rosales García, Beatriz Lozano García, María Elena Carrasco Jiménez, Fernando Lafont Deniz, Rocío Hernández Clemente, Pilar Aparicio Martínez y Manuel Vaquero Abellán.

Este año, se ha querido reconocer también a las empresas que han apostado por la modalidad de doctorado industrial, en concreto, Biopharma Research, Animal Data Analytycs, Andaltec, Cobiomic Bioscience y Bodegas Pérez Barquero. Por otra parte, el Plan Galileo también impulsa la creación de Empresas Basadas en el Conocimiento (EBC). De esta manera, se ha reconocido a la EBC GanadeLIA, creada en julio del pasado año. Han recogido el premio José Manuel Perea Muñoz, Elena Angón Sánchez de Pedro, Fernando Lianes Gordo y Rafael Aguilar Ortega.

Por último, en la en la modalidad Semillero de emprendedores UCO-Santander y UCO-Diputación con los que la UCO reconoce al mejor Trabajo de Fin de Grado y mejor Trabajo de Fin de Máster, se ha premiado a Marcelo Fuentes Ruiz y a José Briceño Neomar, respectivamente.