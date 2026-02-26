La actualidad del día
Las elecciones andaluzas a la vista, la oleada de robos en el centro de Córdoba y la presentación del proyecto 'Castle Love', nueve rutas para enamorarse de los castillos de Córdoba, centran nuestra mirada informativa de este jueves 26 de febrero
Andalucía se prepara para unas nuevas elecciones: Juanma Moreno ha anunciado que disolverá el Parlamento en abril y activa el escenario preelectoral en la comunidad. En clave local, destacamos la preocupación en el Centro ante la oleada de robos: la Policía investiga diez asaltos a locales registrados en el último mes, mientras los comerciantes reclaman refuerzo de la seguridad. Por último ponemos el foco en ‘Castle Love’, la propuesta provincial que invita a redescubrir el patrimonio con nueve rutas para enamorarse de los castillos de Córdoba, combinando historia, paisaje y experiencias únicas.
Córdoba ciudad
- Sanz asegura en el Parlamento que "habrá nuevo centro de salud para Villarrubia con este Gobierno"
- Ni veto ni barra libre: así regula la Universidad de Córdoba el uso del Chatgtp y la IA en sus aulas
- El avispón oriental se extiende en Córdoba: qué es y por qué preocupa en 2026
- Flora logra un impacto económico de 67 millones en Córdoba y triplica cada euro invertido por los visitantes
Sucesos y Tribunales
Semana Santa 2026
- Más hermanos y menos túnicas: el Rescatado se ve obligado a suspender el reparto de hábitos de adulto
Provincia
- Villanueva de Córdoba celebra este fin de semana la Fiesta de la Matanza y la Artesanía Popular
- La aparición de un manantial en una aldea de Iznájar afecta a varias viviendas
Cultura
- Un festín cultural y marcha hípica por el 28F para un finde muy musical y con citas para ‘foodies’ en Córdoba
- De la ‘glotofobia’ a la reivindicación: 10 rasgos y 10 mitos sobre el acento cordobés
Deportes
- Carmen Avilés luchará por una medalla y un puesto en el Mundial
- El Córdoba CF busca recuperar su solidez defensiva: encaja goles siete jornadas seguidas
- Manuel Rodríguez-Poyo, notario: «Es más barata la herencia que la donación»
- Nace en Córdoba la 'Flamenchitería': una manera diferente de comer flamenquines (en cualquier lugar)
- La Aemet avisa de la vuelta de la lluvia a Córdoba: estos son los días en que habrá que coger de nuevo el paraguas
- La estación de trenes de Córdoba bate su récord y roza los seis millones de viajeros
- El Gobierno dará 150 euros por persona y día a los desalojados por el temporal
- El Ayuntamiento de Córdoba y AVRA negocian una solución para las casas de San Agustín
- Un local de un residencial de Arroyo del Moro en Córdoba se convertirá en 29 VPO
- Importantes retenciones en el túnel de los Omeyas de Córdoba tras el choque de cinco vehículos en plena hora punta de la mañana