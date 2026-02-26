Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las elecciones andaluzas a la vista, la oleada de robos en el centro de Córdoba y la presentación del proyecto 'Castle Love', nueve rutas para enamorarse de los castillos de Córdoba, centran nuestra mirada informativa de este jueves 26 de febrero

Elecciones en Andalucía 2022 en Córdoba.

Elecciones en Andalucía 2022 en Córdoba. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Andalucía se prepara para unas nuevas elecciones: Juanma Moreno ha anunciado que disolverá el Parlamento en abril y activa el escenario preelectoral en la comunidad. En clave local, destacamos la preocupación en el Centro ante la oleada de robos: la Policía investiga diez asaltos a locales registrados en el último mes, mientras los comerciantes reclaman refuerzo de la seguridad. Por último ponemos el foco en ‘Castle Love’, la propuesta provincial que invita a redescubrir el patrimonio con nueve rutas para enamorarse de los castillos de Córdoba, combinando historia, paisaje y experiencias únicas.

Además, también destacamos:

  1. Manuel Rodríguez-Poyo, notario: «Es más barata la herencia que la donación»
  2. Nace en Córdoba la 'Flamenchitería': una manera diferente de comer flamenquines (en cualquier lugar)
  3. La Aemet avisa de la vuelta de la lluvia a Córdoba: estos son los días en que habrá que coger de nuevo el paraguas
  4. La estación de trenes de Córdoba bate su récord y roza los seis millones de viajeros
  5. El Gobierno dará 150 euros por persona y día a los desalojados por el temporal
  6. El Ayuntamiento de Córdoba y AVRA negocian una solución para las casas de San Agustín
  7. Un local de un residencial de Arroyo del Moro en Córdoba se convertirá en 29 VPO
  8. Importantes retenciones en el túnel de los Omeyas de Córdoba tras el choque de cinco vehículos en plena hora punta de la mañana

