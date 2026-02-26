Andalucía se prepara para unas nuevas elecciones: Juanma Moreno ha anunciado que disolverá el Parlamento en abril y activa el escenario preelectoral en la comunidad. En clave local, destacamos la preocupación en el Centro ante la oleada de robos: la Policía investiga diez asaltos a locales registrados en el último mes, mientras los comerciantes reclaman refuerzo de la seguridad. Por último ponemos el foco en ‘Castle Love’, la propuesta provincial que invita a redescubrir el patrimonio con nueve rutas para enamorarse de los castillos de Córdoba, combinando historia, paisaje y experiencias únicas.

