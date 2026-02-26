La actualidad del jueves 26 de febrero
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Los usos y límites de la Inteligencia Artificial en el sistema universitario, el problema de las inundaciones y la ocasión perdida por el CCF para meterse en el playoff centran nuestros titulares para arrancar este jueves
La inteligencia artificial se cuela en el debate universitario y en nuestro boletín abriendo nuestra portada de este jueves 26 de febrero: la Universidad de Córdoba marca límites claros al uso de la IA y otras herramientas en sus aulas, apostando por una regulación que huye tanto del veto como de la barra libre. En otro plano, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir insta al Ayuntamiento a abordar de forma conjunta el problema de las inundaciones en Córdoba. Además, en el ámbito deportivo, el Córdoba CF pagó ayer sus errores defensivos en Ceuta y desaprovecha una oportunidad clave para acercarse a los puestos de ‘play off’.
- Ni veto ni barra libre: así regula la Universidad de Córdoba el uso del Chatgtp y la IA en sus aulas
- La CHG insta al Ayuntamiento a abordar de forma conjunta el problema de las inundaciones en Córdoba
- El Córdoba CF paga sus errores defensivos en Ceuta y desaprovecha su asalto al 'play off'
Además, también destacamos:
Córdoba ciudad
- La obra de remodelación de la avenida de la Viñuela se retrasa al menos un mes más
- Infraestructuras restaurará los azulejos de la antigua Biblioteca Séneca pero posterga la reforma de Los Patos
- Aena invertirá cerca de 18 millones de euros en el aeropuerto de Córdoba hasta 2031
- El Ayuntamiento pide a los distritos un listado de las calles más deterioradas para incluirlas en un Plan Asfalto a seis años vista
Provincia
- Lucena construirá una segunda superficie de huertos urbanos en el Parque del Cascajar en 2026
- Puente Genil estudiará espacios públicos para aparcamiento tras una moción de Vox aprobada con los votos de PP y PSOE
- La aparición de un manantial en una aldea de Iznájar afecta a varias viviendas
Sucesos y Tribunales
- Una emergencia sanitaria y una olla en el fuego: el origen del susto en la avenida Virgen de las Angustias de Córdoba
- La Policía desmantela un grupo violento en Ciudad Jardín y detiene a seis personas
Gastronomía
- Diario CÓRDOBA publica la quinta edición de la 'Guía de Productos Gourmet'
- Antonia Arjona, fundadora del Grupo Rosales, recibe el título de Señora de las Tabernas 2026 por el Aula del Vino de Córdoba
Cultura
- La pasión entre Manolete y Lupe Sino, musa de la nueva colección del diseñador cordobés Andrew Pocrid
Deportes
- La extraña situación se mantiene: las medias maratones de Córdoba y Sevilla coincidirán el próximo 29 de noviembre
- Manuel Rodríguez-Poyo, notario: «Es más barata la herencia que la donación»
- Nace en Córdoba la 'Flamenchitería': una manera diferente de comer flamenquines (en cualquier lugar)
- La Aemet avisa de la vuelta de la lluvia a Córdoba: estos son los días en que habrá que coger de nuevo el paraguas
- La estación de trenes de Córdoba bate su récord y roza los seis millones de viajeros
- El Gobierno dará 150 euros por persona y día a los desalojados por el temporal
- El Ayuntamiento de Córdoba y AVRA negocian una solución para las casas de San Agustín
- Un local de un residencial de Arroyo del Moro en Córdoba se convertirá en 29 VPO
- ¿Qué centros comerciales y supermercados abren en Córdoba este Día de Andalucía?