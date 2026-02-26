Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del jueves 26 de febrero

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Los usos y límites de la Inteligencia Artificial en el sistema universitario, el problema de las inundaciones y la ocasión perdida por el CCF para meterse en el playoff centran nuestros titulares para arrancar este jueves

Laboratorio KDIS (knowledge discovery and intelligent systems)

Laboratorio KDIS (knowledge discovery and intelligent systems) / Lola Ruiz

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La inteligencia artificial se cuela en el debate universitario y en nuestro boletín abriendo nuestra portada de este jueves 26 de febrero: la Universidad de Córdoba marca límites claros al uso de la IA y otras herramientas en sus aulas, apostando por una regulación que huye tanto del veto como de la barra libre. En otro plano, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir insta al Ayuntamiento a abordar de forma conjunta el problema de las inundaciones en Córdoba. Además, en el ámbito deportivo, el Córdoba CF pagó ayer sus errores defensivos en Ceuta y desaprovecha una oportunidad clave para acercarse a los puestos de ‘play off’.

Además, también destacamos:

Córdoba ciudad

Provincia

Sucesos y Tribunales

Gastronomía

Cultura

Deportes

TEMAS

