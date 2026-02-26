La inteligencia artificial se cuela en el debate universitario y en nuestro boletín abriendo nuestra portada de este jueves 26 de febrero: la Universidad de Córdoba marca límites claros al uso de la IA y otras herramientas en sus aulas, apostando por una regulación que huye tanto del veto como de la barra libre. En otro plano, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir insta al Ayuntamiento a abordar de forma conjunta el problema de las inundaciones en Córdoba. Además, en el ámbito deportivo, el Córdoba CF pagó ayer sus errores defensivos en Ceuta y desaprovecha una oportunidad clave para acercarse a los puestos de ‘play off’.

