Siete unidades del hospital Reina Sofía de Córdoba obtienen la certificación de calidad

Las unidades de Aparato Digestivo, Anestesiología y Reanimación, Endocrinología y Nutrición, Cardiología, Farmacia, Medicina Interna y Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba han recibido este jueves la certificación de calidad por parte de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), según ha informado la Consejería de Salud y Consumo en una nota de prensa.

El acto de entrega de los certificados, que se ha celebrado este jueves en el hospital cordobés, ha contado con la presencia del director gerente del hospital, Francisco Triviño y del jefe de área de Certificación de la ACSA, José Ignacio del Río Maza. Asimismo, han asistido miembros del equipo directivo y la unidad de calidad del hospital, así como los responsables y profesionales de las unidades certificadas.

Durante el acto, los responsables de las siete unidades han recogido en representación de sus equipos los certificados que acreditan la finalización de sus procesos de certificación, culminados con la obtención del nivel Avanzado en el caso de Aparato Digestivo y Anestesiología y Reanimación; nivel Óptimo en el caso de Endocrinología y Nutrición, Cardiología y Farmacia; y nivel Excelente para las unidades de Medicina Interna y Enfermedades Infecciosas. Todas estas unidades han guiado su proceso de certificación a través del manual de unidades de gestión sanitaria, que se compone de 76 estándares.

Con el reconocimiento de la ACSA, estas unidades demuestran su compromiso con la excelencia y la mejora continua del servicio que ofrecen a la ciudadanía, garantizando que su actividad se ajusta a los estándares de calidad definidos en los manuales de certificación de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Estos criterios de calidad evalúan aspectos referidos a la eficacia y eficiencia de los servicios, la seguridad de pacientes y profesionales, la accesibilidad y continuidad asistencial, la atención basada en la evidencia, y el control de instalaciones y equipamientos.

Aparato Digestivo y Anestesiología y Reanimación

Las unidades de Aparato Digestivo y de Anestesiología y Reanimación han conseguido la certificación de calidad en nivel Avanzado. En concreto, la unidad de Aparato Digestivo ha cumplido el 63% de los estándares, destacando por la mejora en la accesibilidad conseguida gracias a la asistencia telefónica y telemática que la Unidad de Atención Integral a la Enfermedad Inflamatoria Intestinal oferta a sus usuarios. Asimismo, la unidad es centro de referencia en trasplante hepático.

La unidad de Anestesiología y Reanimación ha cumplido el 75% de los estándares del manual de unidades de gestión sanitaria, y el informe de evaluación pone de manifiesto que demuestra un excelente control y seguimiento de los pacientes gracias a su carácter transversal y al soporte continuo que ofrece a múltiples especialidades. Esta integración favorece una visión global y coordinada del proceso asistencial, permitiendo una valoración más precisa de las necesidades del paciente, una comunicación fluida entre equipos y una mayor homogeneidad en la práctica clínica.

Endocrinología y Nutrición, Cardiología y Farmacia

Las unidades de Endocrinología y Nutrición, Cardiología y Farmacia han conseguido la certificación de calidad en nivel Óptimo, el segundo de los tres niveles del modelo de la ACSA. La unidad de Endocrinología y Nutrición, que ha cumplido el 80% de los estándares, ofrece en su página web una amplia variedad de información y recursos educativos dirigidos a pacientes, además de extensa documentación para profesionales sobre el abordaje de las patologías endocrinas más frecuentes. Además, destaca por la incorporación de recursos digitales en las consultas externas mediante infografías con códigos QR que facilitan el acceso a contenidos audiovisuales con información y recomendaciones sanitarias.

Por su parte, la unidad de Cardiología también ha cumplido el 80% de los estándares que le son de aplicación, y ha destacado por la puesta en marcha del Hospital de Día para pacientes con insuficiencia cardiaca, que ha supuesto una mejora importante en la accesibilidad y en la asistencia proporcionada a estos pacientes.

En el caso de la unidad de Farmacia, que ha cumplido el 76% de los estándares, se ha destacado el sistema de identificación y trazabilidad que han implantado para conocer la ubicación de los pedidos de medicamentos desde que salen de la unidad hasta su lugar de entrega, así como el desarrollo de líneas de investigación en salud digital.

Medicina Interna y Enfermedades Infecciosas

Finalmente, las unidades de Medicina Interna y Enfermedades Infecciosas han recibido la certificación de calidad en nivel Excelente, el máximo de los tres niveles del modelo de la ACSA. Medicina Interna, que ha cumplido el 97% de los estándares, ha destacado por su gran actividad investigadora, que se plasma en una importante producción científica, y por su activa participación en distintos procesos asistenciales.