Sanz asegura en el Parlamento que "habrá nuevo centro de salud para Villarrubia con este Gobierno"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha respondido en el Parlamento de Andalucía a una pregunta de Por Andalucía sobre el futuro centro de salud, reclamada por los vecinos de la barriada de Villarrubia en Córdoba, asegurando que la barriada cordobesa tendrá un nuevo centro de salud aunque no ha dado fechas ni plazos. Sanz ha subrayado "el compromiso por la mejora continuada de la atención sanitaria" apuntando que se ha dedicado "el 35% del presupuesto sanitario a la atención primaria cuando el pacto era alcanzar el 25%".

En el caso de Villarrubia, la situación "se remonta a hace 16 años", ha recordado, al tiempo que ha informado de que se están dando pasos para la construcción de un nuevo centro. En este sentido, ha informado de que el proyecto "está incluido en el plan de infraestructuras y ya se ha redactado el plan funcional para la barriada porque era fundamental conocer antes de nada las necesidades asistenciales y el espacio requerido". Aunque está previsto invertir 200.000 euros de forma transitoria en el actual, ha indicado, "el nuevo centro de salud será una realidad con este Gobierno".

Según el consejero, ya "se han realizado mediciones del campo electromagnético generado por la subestación de transformación situada en una calle colindante al solar, un requisito previo imprescindible para tomar cualquier decisión, y hoy sabemos, a partir del informe resultante, que la construcción del centro de salud en la ubicación ofrecida es viable".

En su intervención, Sanz ha afeado a José Manuel Gómez Jurado, de Por Andalucía, que "cuando ustedes gobernaron del 2012 a 2015 no hicieron nada, no movieron ni un solo dedo, mientras que este consejero y este Gobierno sí van a hacer el centro de salud en Villarrubia".