El PSOE de Córdoba denuncia "el fracaso" del PP con el Pabellón de la Juventud "tras siete años sin avances"

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Ángel Ortiz ha criticado "el enésimo retraso en la publicación del pliego de condiciones del Pabellón de la Juventud". Un proyecto, ha señalado, "que el gobierno municipal del PP ha anunciado reiteradamente como estrella, pero que acumula siete años sin avances y sigue sin materializarse tras casi tres años de mandato".

Ortiz ha señalado que "la nefasta gestión del Imdeco bajo la presidencia de Marián Aguilar ha llevado a perder casi tres años cruciales para el Distrito Sur, una zona que lleva décadas esperando una instalación deportiva a la altura de sus necesidades". En este sentido, ha subrayado que "el relevo en la presidencia del organismo el próximo 5 de marzo llega tarde y tras una evidencia incontestable de incompetencia política y falta de liderazgo".

"El PP ha demostrado una falta total de credibilidad. Desde noviembre anunciaban que el pliego estaría listo en febrero y, una vez más, hemos comprobado en el Consejo Rector del Imdeco que sus palabras no valen nada", ha lamentado Ortiz, quien ha añadido que "las promesas del alcalde se han quedado en propaganda mientras el sur de Córdoba sigue abandonado".

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Ángel Ortiz. / CÓRDOBA

Licitación

El edil socialista ha criticado también el planteamiento de la licitación impulsado por el equipo de gobierno: "Si una licitación queda desierta y la siguiente se retrasa sin cesar, el problema no es del sector, es del gobierno municipal. El PP insiste en una fórmula que no funciona porque no escucha a las empresas ni al tejido deportivo de la ciudad".

Ortiz ha reiterado la propuesta socialista para desbloquear el proyecto. "Defendemos una solución clara y directa: inversión pública con recursos municipales para construir el pabellón sin más dilaciones. Primero el proyecto, después el modelo de gestión, pero lo que no puede seguir es este bloqueo permanente", ha recordado el edil.

Las emblemáticas esculturas del antiguo Pabellón de la Juventud. / CÓRDOBA

Una instalación deportiva y social

Pra Ortiz, el Pabellón de la Juventud "debe ser una instalación deportiva y social de referencia para el Distrito Sur, con piscina cubierta, espacios de juventud y equipamientos que dignifiquen el barrio y reduzcan la brecha territorial en infraestructuras deportivas".

"Estamos ante otro ejemplo del modelo del PP: grandes anuncios, cero resultados. El Distrito Sur no necesita titulares, necesita instalaciones. Y el Pabellón de la Juventud sigue siendo una promesa incumplida que retrata la incapacidad de este Gobierno municipal" ha concluido Ángel Ortiz.