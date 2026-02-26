La obra de remodelación de la avenida de la Viñuela se retrasa al menos un mes más

La obra de remodelación de la avenida de la Viñuela en Córdoba se retrasa por las lluvias. La actuación, que lleva a cabo desde finales del mes de septiembre la empresa Obra Civil Cordobesa S.L., ha acumulado varias semanas de atraso provocado principalmente por el tren de borrascas sufrido desde diciembre. Fuentes de la Delegación de Infraestructuras dan por hecho que la empresa terminará solicitando una prórroga del contrato ya que la actuación que tenía un plazo de ejecución de 6 meses debía estar concluida en marzo. En cualquier caso, estas mismas fuentes aseguran que la prórroga no será "escandalosa" y que como mucho el retraso será de "un mes y medio o dos meses".

De momento, la intervención que persigue remodelar una avenida que se peatonalizó en el año 2020 ya ha acometido la parte más laboriosa, la que está relacionada con las acometidas de saneamiento, eléctricas y el alcantarillado, y ya ha ejecutado uno de los acerados y comenzado el otro con un pavimento de losa y adoquín de hormigón (diferenciado entre la parte central y el acerado en colores grises y arena). Por lo tanto, lo que quedaría principalmente es la actuación de jardinería y la plantación de los árboles previstos, naranjos y magnolios, así como la colocación del mobiliario que al parecer ya está disponible.

Gráfico con la reforma de la avenida de La Viñuela / CÓRDOBA

La inversión que el Ayuntamiento de Córdoba ha comprometido en esta esperada reforma es de casi 600.000 euros. La actuación busca diseñar una calle ajardinada donde actualmente hay asfalto como si los vehículos siguieran transitando por ella. Para lograr el citado ajardinamiento de la vía van a instalarse parterres y se van a plantar un importante número de árboles. Todo esto se levantará en una plataforma única que tendrá zonas diferenciadas y que contará con 15 nuevas farolas y nuevo Se instalarán mobiliario urbano como 10 bancos de diseño y nuevas papeleras, más una flecha de kilómetro 0.

Peatonal desde 2020

La avenida de la Viñuela es peatonal desde 2020, cuando se colocaron algunos bancos y algunos macetones para cerrar la vía al tráfico. Sin embargo, todavía no se había ejecutado ninguna obra de calado para que verdaderamente fuera una calle peatonal también en su diseño. Eso es lo que se hace ahora, con la instalación de la ya nombrada plataforma única (sin diferencias de alturas entre la calzada y la acera), la plantación de árboles y la colocación de mobiliario urbano de diseño.

Imagen del estado actual de las obras de la Viñuela. / AJ González

Comerciantes, comprensivos

Manuel Rubio, del Centro Comercial Abierto Viñuela, entiende y se muestra compresivo con el retraso que se ha producido en esta obra, que todos los comercios esperan con expectación. "Estamos esperanzados en verla terminada lo antes posible. Nuestra ilusión es que la campaña de primavera sea buena y palie las pérdidas en las ventas que se ha producido por la obra durante estos meses", comenta Rubio. "Esperamos también que el atractivo que tendrá la inauguración de esta calle señera produzca una importante circulación de potenciales clientes en nuestras tiendas y anime la temporada".

En otoño, el grupo municipal de Vox criticó "el retraso" en los trabajos y exigió al Ayuntamiento que estableciese ayudas y compensaciones económicas para los comerciantes afectados en la Viñuela, como hizo en su momento para los comercios de la avenida de Trassierrra.