El nuevo presidente del taxi en Córdoba, José María Jiménez, quiere recuperar la "presencia e imagen que debe tener el sector"

La Asociación Provincial de Trabajadores Autónomos de Auto Taxi de Córdoba (Autacor) ha elegido, en el marco de una asamblea general ordinaria y extraordinaria electoral, a su nueva junta directiva para el periodo 2026-2030, encabezada por José María Jiménez -única candidatura presentada-, que sustituye a José Antonio Coca, tras no optar a la reelección.

El nuevo presidente de Autacor se marca como objetivos "tener más accesos" para los taxis en el Hospital Reina Sofía y en la Feria, y formar a futuros taxistas.

Retos: más paradas, accesos y formación

En declaraciones a Europa Press, Jiménez, quien representa desde Autacor a 506 de los 509 taxistas con licencia que hay en Córdoba, ha explicado que el principal objetivo de la junta directiva que lidera es que "el taxi vuelva a tener en Córdoba una presencia como la que debe tener", es decir, en cuanto a "imagen, a nivel de paradas y de todo lo que es imagen del taxi".

Desde la nueva junta directiva de Autacor, en la que hay miembros "con experiencia" en la misma y también nuevos dirigentes, también se han propuesto "formar a los taxistas próximos", es decir, a los que "se vayan a examinar para entrar en el gremio", con el fin de que "lleven una formación, más allá de la teórica de calle", en este caso "sobre la buena praxis" que deben mantener al volante de un taxi.

Junto a ello, José María Jiménez cree importante, para mejorar el servicio en puntos y tiempos clave para la ciudad, "tener más accesos al Reina Sofía y accesos a la parada de la Feria", con el fin de "agilizar mucho el trabajo, para que sea rentable, para los compañeros", y también para que el servicio del taxi sea "más factible para el público".

Esas son las primeras acciones que el nuevo presidente de Autacor quiere desarrollar, mientras que, "a largo plazo", se ha propuesto el objetivo de "congelar, por lo menos, los seguros de los taxis, para que no sigan subiendo, porque tienen unos precios muy desorbitados para el servicio" del taxi.

Una moción de confianza en mitad del mandato

Finalmente, Jiménez, quien tras el cambio de estatutos de Autacor tendrá un mandato de cuatro años y no de dos, como su antecesor, aunque tendrá que someterse a una "moción de confianza" a mitad de mandato, ha explicado que otra de sus metas es lograr que se incluya "al taxi como actividad penosa, para que los compañeros se puedan jubilar a los 62 años, con las características que pida la Ley".