Nueva edición de la Feria de las Plantas de Colección y el Mercado del Trueque en Córdoba: fechas, actividades y horarios

El Real Jardín Botánico de Córdoba celebrará los próximos 7 y 8 de marzo la sexta Feria de Plantas de Colección y el sexto Mercado de Trueque de Plantas, organizados junto a la Sociedad de Amigos del Jardín Botánico, en una cita que reunirá a viveristas especializados, coleccionistas y público aficionado de todas las edades.

La feria expondrá una amplia muestra de plantas singulares y de colección en la Plaza Central Elena Moreno, en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas el sábado, y solo en horario matutino el domingo.

Firmas especializadas

Entre los expositores participantes se encuentran firmas especializadas como Bromelias BCN, Begonias y más, Todoplant, Viveros El Jardín, Kokedama, Flora del Trópico, Cactus Andalucía, pantrópica, Viveros la Cañada, Almoradux y Eternal flowers. Como actividad paralela, el domingo, de 10.00 a 13.00 horas, se celebrará el VI Mercado del Trueque de Plantas en la Rosaleda del Jardín Botánico.

Los participantes podrán intercambiar plantas en macetas, esquejes, bulbos o rizomas. El personal técnico del Jardín clasificará previamente los ejemplares para garantizar un intercambio equilibrado según tres categorías: especie, porte y rareza. El propio jardín aportará alrededor de un centenar de plantas de colección y participará activamente en el trueque.

Actividades formativas

La programación se completa con actividades formativas. El sábado, a las 11.00 horas, tendrá lugar la charla ‘Cymbidium chinos, más que una orquídea’, a cargo de Rubén Velázquez, de Flora del Trópico, y el domingo, a las 11.00 horas, se celebrará el taller práctico ‘Cymbidium chinos, división, enmacetado y cuidados esenciales”, impartido por Manuel Lucas, del orquidario de Estepona.

Además de las acciones exclusivas de estas jornadas, la programación habitual del Jardín Botánico se celebrará de forma paralela durante el fin de semana, y el Mercado de Artesanías ampliará su horario para coincidir en días y horas con la Feria. El Taller Infantil se mantendrá, como cada domingo, de 12.00 a 13.00 horas.

El presidente del Imgema, Daniel García-Ibarrola, ha destacado que “después de seis años, la Feria de las Plantas se ha convertido en un punto de encuentro imprescindible para aficionados y especialistas, y refleja el creciente interés de los cordobeses por la botánica”. Además, García Ibarrola ha señalado que “el Mercado del Trueque es una iniciativa que fomenta la participación y el intercambio responsable, valores que forman parte de la misión educativa y ambiental del Jardín Botánico”.