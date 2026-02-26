Juicio por un intento de asesinato en El Arenal, en Córdoba: "Yo no apuñalé a nadie"

La Audiencia provincial de Córdoba ha celebrado este jueves un juicio contra dos acusados (un tercer procesado, de origen magrebí, no ha comparecido) de intentar asesinar, supuestamente, a un joven en el recinto ferial de El Arenal, romper una botella en la cabeza al hermano de este y participar en una riña tumultuaria. De nuevo, la celebración de un cumpleaños en un botellón fue el contexto donde ocurrieron los hechos.

Inicialmente, el fiscal solicitó un total de 17 años de cárcel para los tres encartados. En la vista que celebra la sección segunda, sin embargo, ni víctimas ni testigos han reconocido a los dos procesados presentes (uno de ellos, por videoconferencia) como responsables. Así, los perjudicados han indicado, en líneas generales, que terceras personas apuntaron a uno de los encartados (en prisión por otra causa) como autor de la agresión con arma blanca, pero no le vieron cometer el apuñalamiento.

Una víctima, en el interrogatorio: "Es para estar tenso"

El fiscal he recordado a una de las víctimas que, en su declaración ante el juzgado instructor, afirmó que sí había visto al agresor. Durante el juicio han llegado a indicarle que se le observaba tenso, a lo que la víctima ha respondido que "es para estar tenso y más, con la situación en la que estamos".

Esta persona ha descrito que el agresor apuñaló a su hermano, quien se hallaba en el suelo, estando situado a la altura de su cabeza, pero un forense ha desmontado esta idea. Después ha reconocido que sí le vio, pero finalmente le ha identificado como una tercera persona no investigada en esta causa. La víctima de la puñalada tuvo que ser operada a vida o muerte, según ha recordado el Ministerio Público.

Un primo de las víctimas: "Aquí nadie sabe nada"

Los testigos que han declarado en el juicio, un primo de las víctimas y dos amigos o conocidos, han afirmado que no vieron la agresión, pese a hallarse en el lugar. Con anterioridad, según se ha apuntado, sí habrían identificado al supuesto agresor. El primo de las víctimas ha admitido ante el tribunal que "aquí nadie sabe nada" e incluso ha aludido a un amigo que "no ha querido venir, aunque podría haber ayudado".

La riña se originó en torno a la sustracción de una botella de alcohol, supuestamente, por el procesado que no ha comparecido. Esta persona (acusada en un primer momento del apuñalamiento) habría exhibido una navaja y uno de los perjudicados escuchó cómo alguien decía "pero que le saque ya el pincho", lo que motivó que cogiera una silla de playa que llevaba en el coche y que comenzara el enfrentamiento.

Su hermano fue derribado y, una vez en el suelo, según ha recordado, mujeres y hombres le propinaban golpes y patadas, en tanto que un amigo le arrastraba para intentar sacarlo de la situación. El perjudicado que recibió el botellazo en la cabeza corrió a esconderse en los márgenes del río, mientras le seguía un grupo de personas y oía que una de ellas le decía "como te coja, la 'puñalá' que te voy a pegar". Según ha recordado, los dos acusados fueron a visitarle a su casa, pero no ha confirmado, a preguntas del fiscal, si la visita tuvo lugar el día que acudía a declarar ante el juzgado que investigó los hechos.

Un acusado: "Yo no apuñalé a nadie"

El procesado presente en la vista ha asegurado ante el tribunal que "yo no apuñalé a nadie". A preguntas de la acusación pública, ha indicado que se hallaba en El Arenal paseando con dos primos (uno de ellos, menor de edad) cuando observó la trifulca y se aceró, pero cuando vio "a un moro" sacar una navaja se marcharon. El otro encartado se ha negado a responder a las preguntas de las partes.

Al término de la vista, el fiscal ha mantenido la acusación contra los dos encartados presentes por presuntos delitos de tentativa de asesinato y lesiones agravadas (emplearon una botella para golpear a uno de los perjudicados). La defensa de estas personas, no obstante, ha solicitado su libre absolución.