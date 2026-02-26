Infraestructuras restaurará los azulejos de la antigua Biblioteca Séneca pero posterga la reforma de Los Patos

La Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba restaurará los azulejos de la antigua Biblioteca Séneca después de consolidar la estructura de los bancos y una vez que dispone ya del informe del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico para rehabilitar este conjunto cerámico ubicado en los Jardines de la Agricultura (Los Patos). El informe que ha elaborado este organismo dependiente de la Consejería de Cultura propone 14 medidas para la recuperación de los azulejos que decoran los diez bancos de la ya inexistente biblioteca dedicada al filósofo cordobés y que fueron encargaos a Cerámicas Ruiz de Luna, uno de los talleres de cerámica más emblemáticos de Talavera de la Reina en 1922.

El delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, asegura a Diario CÓRDOBA que su delegación ya está redactando el proyecto de consolidación de la estructura de los bancos y que esta actuación se llevará a cabo de manera conjunta con la restauración de los azulejos ahora que ya se sabe cómo acometer su recuperación. El edil del PP considera que estas dos actuaciones supondrán una inversión de unos 150.000 euros y su idea es que salgan a licitación en el mes de marzo.

Priorizar otras actuaciones

Sin embargo, y aunque inicialmente el Ayuntamiento de Córdoba barajó la posibilidad de acometer la reforma de los bancos de manera paralela a una obra más ambiciosa en el resto de los Jardines de la Agricultura, los planes ahora pasan solo por acometer la restauración de los azulejos y priorizar otras actuaciones en el final del mandato. Eso se decide a pesar de que "ya está redactado" el proyecto de reforma del parque que corrió a cargo de la arquitecta Lucía Agudo, bajo la coordinación del subdirector de Infraestructuras, Jesús Paniagua.

Plaza del Cardenal Toledo / Manuel Murillo

Plaza Cardenal Toledo

Así, entre las obras que Ruiz Madruga detalla para este fin de curso político se encuentra la reforma de la singular plaza dedicada al Cardenal Toledo, cuyo proyecto está ya en redacción y para la que se han reservado de momento 123.000 euros. Esta plaza fue reformada a mediados del siglo XX por Víctor Escribano y nuevamente en la década de los 90 del pasado siglo.