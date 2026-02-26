Infraestructuras pide a los distritos un listado de las calles más deterioradas para incluirlas en un Plan Asfalto a seis años vista

El delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, ha remitido una carta a los consejos de distrito de Córdoba para solicitarles su colaboración para la identificación de las calzadas y vías de sus barrios que presenten un mayor grado de deterioro. La particularidad es que la solicitud de este listado se ha hecho con el objetivo de incluir las calles en la redacción del próximo Plan Asfalto, que abarcará las anualidades de 2028 a 2032. La misiva ha causado cierta sorpresa en algunos consejos de distrito que no entienden las razones que han llevado al edil a solicitar este listado para ejecutar las actuaciones concluido ya el mandato actual, es decir, pasadas las próximas elecciones municipales de 2027 y sin saber, lógicamente, si el PP volverá o no a hacerse con la Alcaldía de Córdoba.

El edil ha explicado la finalidad de esta solicitud a seis años vista en la misma carta que ha remitido a los consejos y que pasa por «gestionar dicha planificación con la antelación suficiente para realizar las valoraciones técnicas y presupuestarias necesarias, garantizando que las actuaciones respondan a las necesidades reales de los vecinos».

En la actualidad está en ejecución la segunda fase del Plan Asfalto 2025-2027 (155 obras y 12 millones de euros) y en concreto este año 2026 está previsto intervenir en un total de 57 calles y avenidas con una inversión de 3,9 millones de euros. Además se está llevando a cabo en la actualidad el repintado de las avenidas y calles que han sido asfaltadas en 2025. Se trata de una pintura que lleva incorporada microesferas de vidrio para una mayor visibilidad. Para la simbología, pasos de cebra y cebreados se está utilizando pintura termoplástica en frío de dos componentes y en las avenidas con gran impacto de vehículos, las líneas se van a pintar con pintura spray termoplástica en caliente.

Obras del Plan Asfalto 2026. / Córdoba

Falta de planificación

En última instancia, la Delegación de Infraestructuras pretende evitar lo que ha ocurrido en años anteriores: que la falta de planificación y previsión municipales ha rebajado al mínimo las actuaciones ejecutadas en los distintos planes asfalto. «Al igual que ocurre con la dirección de obras en curso, la elaboración de un plan asfalto plurianual requiere definir con precisión las actuaciones estratégicas del municipio. Para redactar los pliegos y proyectos técnicos, es preceptivo conocer de antemano el alcance de la intervención. Sin su aportación, la planificación correría el riesgo de no priorizar adecuadamente las zonas más críticas», defiende la delegación. De hecho, Ruiz Madruga apuntó en 2025 que en los 7 años anteriores (con gobiernos también liderados por el PP) solo se habían invertido 1,5 millones y se habían llevado a cabo solo 70 actuaciones.

José María Bellido y Miguel Ruiz Madruga informan a los medios de comunicación de las actuaciones que llevará a cabo este año la Delegación de Infraestructuras. / CÓRDOBA

Además, Infraestructuras recuerda que son los vecinos quienes tienen el mejor conocimiento de la realidad, aunque los técnicos municipales realizan inspecciones periódicas por los barrios. "Su participación es indispensable para detectar aquellos deterioros que, por su complejidad técnica o impacto vecinal, requieren una intervención urgente dentro del nuevo plan", añade la misiva.

En última instancia, la delegación trata de evitar perjuicios y reclamaciones, ya que la identificación temprana de las calzadas en peor estado permite actuar de manera preventiva. "La falta de mantenimiento planificado en estas vías podría derivar en reclamaciones patrimoniales por daños a vehículos o peatones. Incluir estas calles en el plan 2028-2032 es la vía más eficiente para evitar estos perjuicios económicos y asegurar la correcta continuidad del servicio público de movilidad y seguridad vial".