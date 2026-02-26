Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Francisco González hace memoria sobre el fotoperiodismo en Córdoba

Francisco González hace memoria sobre el fotoperiodismo cordobés.

Francisco González hace memoria sobre el fotoperiodismo cordobés. / A. J. GONZALEZ

Diario CÓRDOBA

El fotógrafo cordobés, Francisco González, conocido principalmente por su trabajo en prensa como jefe de Fotografía de Diario CÓRDOBA hasta su jubilación, participó ayer en el ciclo titulado El café de los jueves que ofrece la Biblioteca de Poniente Sur. En ella, ofreció ante el público asistente una disertación sobre la Historia del Fotoperiodismo en Córdoba. En su intervención, hizo un repaso a lo largo de cuarenta años de historia de la ciudad de Córdoba vista a través de un objetivo.

TEMAS

