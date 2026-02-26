Flora logra un impacto económico de 67 millones en Córdoba y triplica cada euro invertido por los visitantes

El Festival de la Flores, Flora 2025, reafirma su papel como uno de los grandes impulsores de la economía cordobesa, al tiempo que la cita se consolida en el calendario cultural de Córdoba (en 2027 cumplirá diez años). La afirmación se sustenta un año más en el impacto económico que Flora ha tenido en la ciudad, que ha vuelto a analizar la Universidad Loyola en un estudio y que se ha cifrado en 67 millones de euros. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, junto a la directora general de Flora, María Van den Eynde, la vicedecana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Loyola, Pilar Campoy-Muñoz, y la profesora de Economía de la Loyola y coautora del estudio, .L. Dary Beltrán, han presentado este martes el balance económico de la pasada edición de Flora, que contó con 200.000 visitas en una ciudad de 325.000 habitantes.

La cita se celebró del 13 al 23 de octubre de 2025 con la presencia de cinco creadores internacionales y cinco escenarios (Diputación, Palacio de Viana, Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral, Palacio de Orive y el Museo Arqueológico). El artista brasileño Wagner Kreusch fue quien se alzó con el primer premio del Festival Internacional de las Flores tras impactar con su obra Río flotante en el Palacio de Viana.

Datos del informe

El informe, que puede consultarte completo en el repositorio de la Universidad Loyola, ha sido elaborado por el departamento de Economía de la Universidad Loyola, en el marco del convenio suscrito con la organización del festival. El estudio apunta a que en la última edición el impacto económico de la cita se cifró en 67 millones, con una contribución al PIB de 33 millones (14 millones más que 2024 y un 63% más que 2023) y que se generaron 127 empleos, frente a los 123 de 2024.

Además, el estudio refleja cómo cada euro gastado por los visitantes ha triplicado su impacto en la economía cordobesa, mientras que de las casi 200.000 personas que visitaron Flora, un 0,7% más que el año anterior, más de 40.000 personas están directamente vinculadas al turismo cultural, de los que el 60% fueron de procedencia nacional y el 40% extranjeros. Asimismo, estos visitantes tuvieron 9,9 millones de gasto aproximado siendo la rama del turismo la que recibió más del 80% de los flujos monetarios de esa demanda, seguida de la alimentación, el transporte o el comercio.Por último, se puede apuntar que el festival generó un impacto en publicidad de 11,9 millones.

Valoración del alcalde

El alcalde de Córdoba ha asegurado que estos datos ponen de manifiesto que Flora no solo es "un evento de ciudad en mayúsculas y consolidado en el calendario festivo pese a su novedad, sino que sigue creciendo y pone de manifiesto cada año su importancia en la economía de la ciudad". Asimismo, Bellido ha puesto en valor el hecho de que se trate de una iniciativa público-privada, puesta en marcha gracias a un modelo muy exitoso, y que sea una cita muy valorada por los cordobeses y por quienes nos visitan. "Con Flora mantenemos la apuesta por su importancia por el turismo, la marca Córdoba y para muchos pequeños emprendedores que se benefician de esta cita", apunta Bellido.

Por su parte, la directora de Flora, María Van den Eynde, ha considerado que la cita ya no es “un evento aislado sino un -compromiso de futuro de toda la ciudad a lo largo de todo el año”, mientras que Pilar Campoy-Muñoz ha destacado el hecho de que los festivales hayan pasado a ser instrumentos estratégicos en la planificación de las ciudades.

Impacto de Flora 2024

En la edición anterior, celebrada en octubre en 2024, Flora cifró su beneficio en la ciudad en 46,9 millones de euros con una creación de 68 empleos en la provincia. El estudio destacó también que por cada euro invertido en el festival se generan 2,7 euros de actividad económica en Córdoba, por lo que pudo afirmarse que Flora jugó un "papel clave en la proyección cultural y turística de la ciudad".